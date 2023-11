Per gli appassionati di musica: ecco i 6 giradischi portatili da acquistare a partire da 50 euro

I giradischi portatili sono la soluzione perfetta per gli amanti della musica sempre in movimento: ecco i modelli migliori sul mercato.

Il giradischi non è solo un oggetto vintage destinato a collezionisti o ai nostalgici del vinile. Infatti qualche anno, stiamo assistendo a un vero e proprio revival dell’oggetto, grazie a nuovi modelli che abbinano la moderna tecnologia digitale al fascino intramontabile dei grammofoni. Nell’era degli smartphone tornano di moda i giradischi portatili, capaci di coniugare il fascino di uno strumento vintage con le moderne tecnologie, avendo tutto a portata di mano.

Tuttavia, per chi è alle prime armi, acquistare un giradischi pone tanti dubbi sulla scelta modello migliore: di seguito dunque, i migliori 6 giradischi presenti sul mercato a prezzi convenienti.

Giradischi portatile, il simbolo del vintage moderno: i 6 modelli migliori da acquistare

Il giradischi portatile è un dispositivo poco più grande di una classica ventiquattrore che integra al suo interno tutto l’occorrente per la riproduzione di dischi in vinile da 33, 45 o 78 giri. Le sue dimensioni compatte e il peso ridotto, spesso inferiore ai 3 Kg, consentono di trasportarlo ovunque e in tutta comodità.

Questi sono la sintesi tra la moderna elettronica di precisione e i classici strumenti analogici, che per anni hanno reso possibile la riproduzione di brani musicali incisi su disco. Confrontando i vari modelli su Amazon, sono stati individuati i 6 migliori, dal punto di vista qualità-prezzo. Il primo, in ordine di preferenza degli utenti è il Lauson CL605, un giradischi portatile entry level dalle molteplici funzionalità: ha la connettività Bluetooth; puoi riversare i tuoi vinili in formato MP3, per portarli sempre con te ed ascoltarli dove vuoi; velocità di riproduzione a 78 giri. Oltre a ciò trovi tutti i canali di input e output essenziali, quali l’ingresso RCA, e per il jack da 3,5 mm, che permettono di collegarlo a casse di amplificazione esterne, o anche all’impianto stereo di casa.

Poi c’è l’Auna Jerry Lee, la miglior scelta tra i giradischi portatili. Si tratta di un prodotto di primo prezzo che offre anche caratteristiche che i modelli più economici in genere non hanno. Con Auna Jerry Lee infatti puoi convertire i tuoi vinili in MP3, e anche ascoltare i vinili a 78 giri. Questo modello è dotato di 3 velocità di riproduzione, di motore con trazione a cinghia, e di due altoparlanti integrati. L’ingresso USB è compatibile solo con la chiavetta e con il tuo computer, ma non può essere utilizzato con il tuo tablet o cellulare.

Al terzo posto c’è il Voksun, uno dei modelli più curati e ricchi di funzionalità. La valigetta in ecopelle ha le cuciture realizzate a mano, e il case è rivestito in vero legno. Grazie ai due altoparlanti stereo integrati, il giradischi può essere usato da subito. Gli altoparlanti hanno una potenza da 5 Watt. Trovi inoltre l’ingresso AUX che ti permette di collegare questo prodotto alle casse o al tuo impianto hi-fi. Ci sono anche gli ingressi USB, SD, e per il jack da 3,5 mm. In più, questo prodotto è dotato anche di una connessione Bluetooth.

Il Numark PT01 Touring è l’ideale per gli amanti dei prodotti esteticamente perfetti e vintage. Questo giradischi portatile è incredibilmente economico e tra le sue caratteristiche spicca il funzionamento a cinghia, con una cartuccia già presente e decisamente performante; è un prodotto semiautomatico, in grado di riprodurre vinili a 33.3, 45 e 78 giri. Non manca nemmeno l’uscita USB.

Il Crosley Messenger fa del fattore estetico il suo principale punto di forza, merito sicuramente della custodia, che si rifà ad uno zaino super leggero. E’ inoltre dotato di batteria integrata, in grado di offrire una buona autonomia e ha ben 3 velocità. Il prezzo è ottimo ed è presente anche un ingresso USB e la batteria integrata, che permette di utilizzare il prodotto anche in giro. Infine, tra i consigliati spicca il ION Audio Vinyl, un giradischi vintage con valigetta estremamente leggera. Lo stile vintage è inconfondibile e ricorda molto gli anni ’50, inoltre sono presenti persino degli altoparlanti integrati. Il prezzo non supera le 50 € ed è disponibile in tre colorazioni, ovvero Rossa, Nera ed Azzurra.