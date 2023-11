Pennelli per il trucco: come pulirli correttamente e quali errori evitare

Sai che dovresti sempre pulire i pennelli per il trucco? Ecco in che modo puoi farlo correttamente e gli errori da evitare.

Il make up ormai è diventato di uso comune tra le donne. Non vi è donna, al mondo, che non ne utilizza almeno un po’ prima di uscire di casa. Che si tratti del semplice eye-liner, di un po’ di mascara per allungare le ciglia e dare allo sguardo una luce diversa, un po’ di fard per colorare il viso o il rossetto per rendere il sorriso più bello, poco importa purché ci sia. Sicuramente nell’applicazione dei seguenti prodotti di make up non possono mancare i pennelli per il trucco.

Sapevate però che quest’ultimi vanno sempre puliti? Vediamo insieme in che modo poter effettuare questa pratica nel migliore dei modi e soprattutto quali sono gli errori da evitare. Pronti?

Ecco come pulire i pennelli per il trucco: sarà semplicissimo!

I pennelli per il trucco fanno parte degli strumenti di applicazione del make up più utilizzati al mondo. Infatti possiamo dire che ve ne sono, in giro, di diversa grandezza e diversa funzionalità. Con essi si può applicare il fondotinta, la cipria, il blush, il phard, il primer e l’ombretto: insomma sono indispensabili. Può capitare, molto spesso, che quest’ultimi tendano a sporcarsi con grande facilità costringendoci a lavarli di continuo. Sicuramente è bene non trascurare il loro lavaggio perché potrebbero arrecare danni alla nostra salute.

Un pennello sporco, non lavato da molto tempo, pieno di prodotti su di esso, è un pennello che potrebbe ostruire i pori e di conseguenza arrecare numerosi danni alla pelle, quali, ad esempio, formazione di brufoli, macchie, dermatite da contatto e così via. Vediamo insieme, allora, come poter evitare tutto ciò lavandoli alla perfezione.

Per poter lavare i pennelli dobbiamo seguire la seguente scaletta:

inumidire il pennello, rendendo le setole più morbide

applicare una goccia di shampoo, massaggiando le setole del pennello ed eliminando lo sporco contenuto al suo interno

risciacquare con il getto d’acqua fredda e corrente

asciugare con un panno in microfibra, eliminando l’acqua in eccesso, e lasciandoli poi asciugare all’aria in modo da eliminare qualsiasi goccia d’acqua o forma di umidità

Non bisogna mai lavare il pennello, con lo shampoo o il sapone, sotto l’acqua corrente, perché potrebbero staccarsi alcune setole, soprattutto quelle attaccate alla base.

Un altro metodo poi più semplice e pratico è acquistare un prodotto apposito per il lavaggio dei pennelli: il detergente per pennelli senza risciacquo. In questo modo basterà spruzzare un po’ di prodotto sulle setole, asportare il trucco in eccesso con una velina per il trucco ed il gioco è fatto: i pennelli saranno super puliti!