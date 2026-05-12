Peluche dei bambini, ogni quanto lavarli (e come non rovinarli)

Il peluche preferito di un bambino non è un giocattolo come gli altri. Va a letto con lui, viene portato al parco, finisce in bocca, cade sul pavimento del supermercato. In pochi giorni, sulla sua superficie si accumulano polvere, acari, batteri e residui di cibo.

A differenza di un giocattolo di plastica, che si pulisce con una passata, il tessuto dei pupazzi assorbe ogni cosa e la trattiene. Il problema non è solo estetico: un peluche non lavato diventa un serbatoio di allergeni proprio lì accanto al volto del bambino mentre dorme.

La regola generale è lavare i peluche almeno una volta al mese. Ma per quello utilizzato quotidianamente, o se il bambino ha allergie, la frequenza ideale sale a una volta ogni una o due settimane.

Lavatrice o lavamano, la temperatura fa la differenza

Prima di procedere, controllare l’etichetta. La maggior parte dei pupazzi può essere lavata in lavatrice, ma quelli con componenti elettroniche o occhi in plastica incollati richiedono il lavaggio a mano. In lavatrice, inserire il peluche in una sacca protettiva o in una federa, selezionare il programma delicato (lana o capi delicati) a 30 gradi, centrifuga bassa, e usare un detersivo neutro.

Mai superare i 40 gradi: il calore potrebbe sciogliere le colle o deformare i tessuti sintetici. Per il lavaggio a mano, usare sapone di Marsiglia in acqua tiepida, strofinare delicatamente con una spugna, risciacquare abbondantemente. Per eliminare acari e batteri senza acqua, una notte nel congelatore (in sacchetto ermetico) è un ottimo trattamento tra un lavaggio e l’altro.

Asciugatura e manutenzione per farli durare anni

L’asciugatura è il passaggio più sottovalutato. L’asciugatrice rovina il pelo e restringe le imbottiture. Meglio l’asciugatura all’aria, su una gratella, in un luogo ventilato ma non al sole diretto (i colori sbiadiscono). Non stenderli mai su un termosifone: il calore secco indurisce il tessuto. Se dopo il lavaggio il pelo appare opaco o arruffato, una spazzolata con una spazzola a setole morbide (quelle per capelli vanno bene) lo riordina.

Per i peluche con imbottitura in granuli (quelli che si mettono in microonde), evitare l’ammollo: pulire solo la superficie con un panno umido e bicarbonato. Un peluche ben curato dura anni, accompagnando il bambino senza diventare un pericolo per le sue vie respiratorie. La regola è semplice: più è amato, più va lavato. E il modo giusto esiste.