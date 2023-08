Pelle pulita e radiosa anche in estate: come ottenerla in 9 semplici mosse

Chi dice che anche in estate non si può avere una pelle al top? ecco 9 semplici mosse da adottare per avere una pelle dall’aspetto sano e pulito durante la stagione più calda dell’anno.

E’ arrivato quel momento dell’anno in cui si ripone negli armadi e nelle scarpiere tutto ciò che risulta essere pesante, lasciando spazio alle cose fresche e “aperte”: top, t-shirt, pantaloncini corti e sandali.

Ma con l’arrivo dell’estate giungono anche i problemi legati alla pelle in quanto quest’ultima quando è secca crea delle macchie e quella grassa aumenta la propria seborrea, andandosi a creare quelle che sono le imperfezioni come acne e tanto altro, ma non temete perché anche in questo periodo dell’anno puoi brillare con delle semplici mosse: una skin care quotidiana che oggi vi consigliamo.

Gli effetti negativi dell’estate sulla nostra pelle e le 9 abitudini da adottare per combatterli e vivere a pieno la stagione

Quante di noi amano l’abbronzatura, il nostro corpo diventa più colorato ma soprattutto si vanno a “coprire” anche i difetti esterni legati ad esso, il problema però è che prendere troppo sole fa davvero male alla pelle!

perché? semplice perché ci fa invecchiare in modo precoce in quanto il nostro corpo è caratterizzato da melanina che esposta troppo al sole automaticamente quest’ultima aumenta infatti, come prima cosa vi consigliamo di adottare sempre la protezione solare.

Vediamo ora le 9 mosse da adottare per una pelle sana e radiosa: