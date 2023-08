Pelle perfetta anche in autunno, 5 prodotti a base di Vitamina C

Ecco 5 prodotti a base di Vitamina C per avere una pelle sempre perfetta anche in autunno: un filtro di bellezza naturale che fa davvero dei miracoli!

Durante la stagione estiva la pressione sanguigna aumenta ed è per questo che la pelle deve essere protetta dai raggi UV del sole. Con l’arrivo dell’autunno invece, succede una situazione totalmente opposta: la pressione sanguigna si abbassa in quanto il freddo porta un minor contributo di ossigeno in tutto il corpo. La conseguenza di ciò si ripercuote sulla pelle perché si disidrata e risulta essere meno elastica e più sottile.

Inoltre tutto questo porterà alla comparsa delle rughe. Un potente alleato per eliminare tale rischio è la vitamina C. Quest’ultima è un forte antiossidante che aiuta a prevenire il rischio di tumori, solleva le barriere immunitarie, contribuisce alla produzione di collagene, previene l’invecchiamento, riduce la stanchezza, facilita l’assorbimento del ferro, protegge la pelle dai raggi UV e dall’inquinamento ambientale. Insomma i suoi benefici sono davvero numerosi.

I prodotti alla vitamina C possono risultare davvero miracolosi per la pelle in quanto contrastano: macchie, ipopigmentazione ed invecchiamento cutaneo, donando alla nostra pelle luminosità e un aspetto riposato.

Oggi vi consigliamo dei prodotti a base di Vitamina C che sono delle pozioni di bellezza in grado di farvi risplendere.

5 prodotti a base di Vitamina C per una pelle al top

Ecco 5 prodotto a base di Vitamina C per avere una pelle favolosa anche in autunno:

Vitamin C Serum, illuminante concertato di Pixi: si può utilizzare anche come primer. Dona una pelle luminosa in quanto la leviga, ne migliora l’incarnato e contrasta gli effetti dannosi dei radicali liberi e del sole.