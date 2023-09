Pelle grassa, come riconoscerla e come intervenire: così risolverai il problema

Può essere una caratteristica molto fastidiosa, ma con i giusti accorgimenti si può rimediare: così si combatte la pelle grassa

Poter sfoggiare una pelle luminosa e perfettamente equilibrata come quella delle modelle dei più famosi spot pubblicitari, talvolta è un sogno che appare irrealizzabile. La realtà è che ogni viso presenta una sua particolare tipologia di pelle, che merita la giusta attenzione. La conoscenza dunque, è alla base della salute e della bellezza della stessa. Una delle più fastidiose e problematiche è sicuramente quella grassa, da non confondere però con quella cosiddetta “mista”.

Se quest’ultima presenta un’alternanza sul viso di zone secche ed oleose (concentrate nella famosa “zona T”), quella completamente grassa si riconosce da caratteristiche ben precise. Il suo aspetto è ruvido e disuguale, mentre sono ben visibili in ogni parte del viso le impurità che la rendono unta, a causa della presenza di una quantità eccessiva di sebo.

Convivere con questo tipo di pelle non è sicuramente piacevole, ma è sufficiente seguire dei semplici accorgimenti per iniziare a prendersene cura immediatamente, contrastando così i suoi effetti. Dalle più semplici abitudini quotidiane fino alle azioni da inserire nella propria beauty routine, ecco tutti i rimedi da provare subito per una pelle perfetta.

Tutti i segreti per combattere la pelle grassa: cosa fare per dirle addio

Notare quel fastidioso luccichio sul viso può essere davvero antiestetico, soprattutto quando ad esso si aggiunge il sudore. Il make-up non regge e si scioglie irrimediabilmente, mentre la pelle necessita di essere continuamente tamponata e opacizzata. Tutti espedienti che però, hanno breve durata. Per iniziare a contrastare la pelle grassa dunque, bisogna partire dall’interno. Esistono alcuni aspetti che possono incidere fortemente su questa caratteristica, come ad esempio l’uso del fumo, di alcune tipologie di farmaci ma anche la scorretta alimentazione.

Sarà bene dunque consultare uno specialista del settore nutrizione per comprendere insieme a lui quali cibi evitare e quali integrare nella propria dieta. Ma qualcosa si può fare sicuramente anche a casa, inserendo nella propria routine di bellezza alcune semplici ma fondamentali azioni. Basta pensare ad esempio al sole, dal quale bisogna sempre (soprattutto nei mesi caldi) proteggere il viso schermandolo grazie a delle creme SPF di qualità.

Naturalmente non si potrà trascurare il processo di esfoliazione e pulizia dei pori, da eseguire periodicamente attraverso diversi procedimenti. Almeno una volta alla settimana bisogna utilizzare il calore per dilatarli, per poi applicare scrub o appositi acidi e detergere con un tonico. Come sempre gli ingredienti naturali verranno in soccorso. Per equilibrare la pelle del viso ed eliminare l’effetto grasso, porteranno grandi benefici tutte quelle lozioni a base di sostanze astringenti.

Tra queste si annoverano rosmarino, eucalipto, menta e lavanda. Saranno certamente delle ottime alleate anche le maschere all’argilla, ma quando uscire di casa con la pelle unta diventa fonte di imbarazzo non bisogna scoraggiarsi. Basterà eliminare dal proprio make-up tutti quei prodotti a base oleosa, come fondotinta e BB Cream, puntando invece su quelli in polvere come la cipria, perfetti per opacizzare e dire addio all’effetto lucido.