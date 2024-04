Pelle fresca e luminosa? Con i giusti consigli, le rughe saranno un lontano ricordo

Come avere una pelle fresca e luminosa, con i giusti consigli, le rughe saranno solo un ricordo. Tutte le informazioni utili da conoscere.

La cura della pelle è fondamentale per mantenere un aspetto sano, gradevole e sembrare più giovani. Soprattutto quando si tratta di quella del viso, che necessita di grandi attenzioni. Per avere una pelle del viso fresca e luminosa, prevenendo le rughe, occorre trattarla nel modo giusto, quello più adatto all’età e al tipo di pelle di ciascuna. Alcuni gesti di cura quotidiani, tuttavia, valgono di massima per tutte e vanno seguiti con scrupoli.

Grazie a un’attenta beauty routine, infatti, è possibile mantenere la pelle del viso giovane più a lungo, averla elastica, luminosa, fresca e splendente. Bisogna cominciare presto, quando si è ancora giovani e seguire con scrupolo e costanza i trattamenti maggiormente indicati, evitando stress inutili e soprattutto i comportamenti scorretti.

Seguendo alcuni consigli mirati, semplici ma efficaci, è possibile avere una pelle fresca e luminosa, prevenendo le rughe o almeno ritardando la loro formazione. Ve li indichiamo in dettaglio qui di seguito. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Avere una pelle fresca e luminosa grazie a consigli mirati

La cura della pelle del viso comincia dall’interno, ovvero avendo cura del nostro organismo, di quello che mangiamo e beviamo e di come trattiamo il nostro corpo. Una dieta sregolata, la mancanza di sonno adeguato e di attività fisica, lo stress e soprattutto il fumo rendono la pelle grigia e spenta, ancora peggio, accelerano il processo di invecchiamento.

Nessuno vuole avere questi effetti sulla propria pelle e per evitarli è necessario impegnarsi. Mangiare bene, soprattutto tanta verdura, bere molta acqua, almeno 1,5 litri al giorno, fare attività fisica regolare, dormire le ore giuste, evitare stress, alcol e fumo, sono le regole di base che valgono per tutti. Anche per gli uomini.

Poi ci si deve occupare della cura della pelle all’esterno, seguendo i giusti consigli per mantenerla giovane e luminosa. In primo luogo, il viso va lavato con prodotti detergenti delicati, più adatti al proprio tipo di pelle e senza esagerare nelle quantità. Fare un paio di volte al mese una maschera purificante, per rimuovere le cellule morte e pulire in profondità, è l’altro consiglio da non perdere.

Scegliere le creme per i viso è un’operazione a cui prestare la massima attenzione. La pelle va idratata e nutrita fin da giovani, prima ancora che si formino le primissime rughe. Le creme da giorno e da notte vanno scelte in primo luogo in base al tipo di pelle, evitando di appesantire una pelle mista con creme troppo grasse che non lasciano respirare, poi tenendo conto anche dell’età con esigenze diverse per ogni periodo della vita. Per pelli più mature andranno usate creme apposite ma evitando di commettere l’errore di creme troppo nutrienti se si ha una pelle mista.

Infine, la pelle si mantiene giovane proteggendola dal sole. Una buona protezione solare, magari con filtri Uva e Uvb inclusi già nella crema idratante da giorno, andrebbe usata sempre e non solo in vacanza al mare o in montagna. Anche in città e anche nei mesi freddi la pelle va protetta dai raggi solari.