Pechino Express 11, tutti i concorrenti della prossima edizione: in lizza anche due ex Amici

Pechino Express 11 non è ancora stato confermato, ma si specula già sulla possibile lista di partecipanti: tra questi anche due ex di Amici.

Non fa in tempo a finire una stagione che si pensa già subito all’altra: Pechino Express 10 è andato in onda su Sky Uno a partire dal 9 marzo, per un totale di 10 puntate, e soltanto il 5 settembre scorso le repliche sono state mandate in onda su Tv8. Per molti, dunque, la 10 stagione del programma è appena iniziata, ma si sta già cominciando a speculare su chi saranno i prossimi concorrenti del survival reality, andato in onda prima su Rai e passato recentemente alla privata Sky.

Pechino Express 11 andrà in onda la prossima primavera 2024 tra fine marzo e inizio aprile, dunque le riprese stanno già per cominciare. Tuttavia di ufficiale sappiamo molto poco: la produzione non ha rivelato chi saranno i prossimi concorrenti, i conduttori, o dove si svolgerà il viaggio. Per questo gli utenti del web hanno iniziato a speculare sulle possibili novità della nuova stagione, e molti ipotizzano che la prossima meta possa essere l’Africa o l’Oceania, due continenti non ancora esplorati dal reality.

Chi saranno i concorrenti di Pechino Express 11? Secondo le voci ci sono due ex di Amici

Quello che però vogliono sapere i telespettatori è chi saranno i concorrenti e i conduttori del programma. Una grossa novità potrebbe essere proprio quella del conduttore, dato che alcuni pensano possa essere niente meno che Barbara D’Urso, da poco cacciata da Mediaset e passata proprio a Sky. La conduttrice ha pubblicato un post social che ha fatto molto riflettere i fan: “Sto per fare un atto di coraggio, sto andando all’aeroporto a prendere l’aereo. Dove vado? Verso una nuova lunga avventura. Forse ve lo dirò, ma adesso non posso. Vi amo. Ho un po’ paura, ma la paura ferma il mondo e io invece devo correre, correre. Col cuore”.

Per quanto riguarda i concorrenti, secondo Nicola Melillo potrebbero esserci due ex volti di Amici, il talent di Maria De Filippi, molto amati dal pubblico: LDA e Aka7Even, che potrebbero far coppia del reality. Addirittura i rumors hanno già pensato ad un nome per la coppia: i Luca al Quadrato, dato che il nome di battesimo di entrambi è Luca. Tra i nomi in lista ci sono anche Antonella Fiordelisi, ex gieffina che potrebbe partecipare in coppia con un’amica influencer o con il padre, e l’attore Enzo Salvi accompagnato da un amico non famoso. Si vocifera anche di una partecipazione dell’ex calciatore Nicola Ventola e del rapper Jake La Furia.