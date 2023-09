Paura di volare, in pochi conoscono il sito che tranquillizza i viaggiatori: lo stanno utilizzando tutti

La paura di volare è una delle più comuni tra le persone, ma esiste un sito creato ad hoc per tranquillizzarsi prima di salire in aereo.

Nonostante i viaggi in aereo esistano da quasi un secolo, ci sono ancora tante persone che hanno paura di salire a bordo di un aeroplano e volare in cielo.

Si tratta di una fobia molto comune che è davvero complessa da superare, ma per fortuna è stato ideato un pratico sito per cercare di tranquillizzarsi prima di imbarcarsi per un viaggio in aereo.

Ci sono diversi motivi per i quali una persona possa aver paura di volare, tra questi una delle più comuni è sicuramente quella delle turbolenze.

Si tratta di un fenomeno abbastanza comune che colpisce i velivoli, soprattutto quando le particelle d’aria tra le quali l’aereo viaggia cambiano rapidamente direzione e velocità.

Questo fenomeno fa scuotere violentemente il velivolo ed è proprio questo che spaventa maggiormente i passeggeri.

La paura di volare può essere affrontata in questo pratico modo

Molte persone pensano che le turbolenze siano dei fenomeni molto rari che capitano soltanto quando c’è maltempo o vento forte, ma in realtà non è così.

Piloti ed esperti del settore hanno confermato che in quasi tutte le tratte ci sono delle turbolenze, ma che solo quelle particolarmente brusche possono portare l’aereo a scuotersi violentemente.

Tutto dipende dalle manovre del comandante e chiaramente dall’intensità e la velocità delle particelle d’aria.

L’idea di passare attraverso una violenta turbolenza è però un motivo di grande paura e ansia per tantissime persone, anche per chi magari non ha paura di volare.

Proprio per questo motivo è stato ideato un sito ad hoc per informare i passeggeri sulle eventuali turbolenze che ci potrebbero essere durante un viaggio in aereo.

Con questo sito puoi sapere tutto sulle turbolenze prima di viaggiare

Il sito in questione si chiama Turbli ed è possibile accedervi sia tramite smartphone che tramite altri dispositivi, inoltre è davvero molto semplice da utilizzare.

Si tratta di un sito che, come abbiamo accennato in precedenza, permette di verificare se su un determinato volo ci saranno o meno delle turbolenze.

Basta infatti inserire il numero del volo oppure la tratta scrivendo aeroporto d’arrivo e di partenza per poter visualizzare un semplice grafico con l’intensità delle turbolenze.

Tra le funzioni più interessanti del sito c’è inoltre la possibilità di visualizzare anche il momento esatto del volo nel quale si può verificare la turbolenza.