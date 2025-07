Patente di guida digitale, occhio alla novità, se non ce l’hai rischi multe salatissime

La patente di guida digitale ha diverse novità ma non tutti ancora sanno come funziona e cosa si rischia, queste sono le informazioni da conoscere.

Della patente di guida digitale si è cominciato a parlare già dall’anno scorso e la novità dell’IT Wallet aveva incuriosito tutti coloro che conducono un mezzo di proprietà, da allora le cose si sono evolute, vediamo come.

Nel mese di ottobre del 2024 è partita la sperimentazione che ha coinvolto un milione di italiani e un paio di mesi dopo la possibilità di avere la patente di guida digitale è stata estesa a tutti. Niente più documento cartaceo da esibire, dunque, perché basta aprire il telefonino per leggere i propri documenti.

In pratica già dallo scorso mese di dicembre tutti coloro che possiedono la patente per guidare un veicolo possono avere un portafoglio digitale semplicemente scaricando sul proprio smartphone l’app IO dedicata ai servizi pubblici. Al suo interno sono disponibili anche altri documenti, oltre alla patente di guida, come la tessera sanitaria ed il certificato di invalidità.

Per accedere al portafoglio digitale sull’app IO bisogna utilizzare lo Spid o la Carta di Identità Elettronica. Questo sistema è senza dubbio utile per avere a portata di mano una parte dei documenti necessari alla propria identificazione ma in tanti si chiedono se non ci sia un problema per la privacy. A detta del governo no, l’app è implementata proprio in tal senso, per garantirla.

La novità della patente di guida digitale, ora è fruibile anche in modalità offline

Se prima la patente si poteva caricare e visualizzare attraverso l’app IO con i dispositivi mobili, smartphone e tablet, tramite la connessione alla rete, dallo scorso mese di giugno i cittadini possono godere di una esperienza migliorata perché non servirà più essere connessi a internet per visualizzare i documenti all’interno del portafoglio digitale nell’ambito del Sistema IT-Wallet.

In sostanza per sfruttare questa novità bisogna solo aggiornare l’app IO scaricando l’ultima versione rilasciata affinché si possa accedere anche offline alla patente di guida digitale e a tutti gli altri documenti salvati.

Come funziona la patente digitale offline sull’app IO

Anche se vi trovate in una zona dove non c’è rete o avete terminato il credito, insomma, in tutte le situazioni in cui non è possibile navigare su internet, l’app IO rileva automaticamente questa condizione di stato offline caricando una versione di “emergenza” che permette comunque di entrare nel portafoglio digitale tramite autenticazione biometrica o PIN.

Sarà quindi sempre possibile visualizzare i documenti caricati in precedenza, che sia la patente di guida, la tessera sanitaria, la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) o la carta europea della disabilità. E ricordate che guidare senza patente viola il codice della strada e vuol dire rischiare di prendere una multa salata.