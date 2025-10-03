Pasta gratinata con porcini e salsiccia, il comfort food che conquista tutti

Preparare la pasta gratinata bianca con funghi porcini e salsiccia è più semplice di quanto pensi: noi di Pourfemme ti guidiamo passo dopo passo per ottenere un primo gratinato, cremoso e anche saporito, perfetto da portare in tavola per un’occasione speciale o nel fine settimana.
Come preparare la pasta gratinata bianca con funghi porcini e salsiccia: la ricetta del fine settimana
Salva la ricetta e segui con noi tutti i passaggi: il sapore della salsiccia unito al profumo dei funghi porcini renderà questo piatto davvero irresistibile!
Ingredienti
- 500 gr di pasta corta
- 1 lt di besciamella
- 300 gr di salsiccia
- 400 gr di funghi porcini
- 1 spicchio d’aglio
- 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva
- 50 ml di vino bianco secco
- 1 rametto di rosmarino
- 150 gr di parmigiano grattugiato
- 1 cucchiaio di pangrattato
Procedimento
- Per poter preparare la pasta gratinata bianca dovrai, come prima cosa, dedicarti alla realizzazione della besciamella. Quindi, unisci in un pentolino farina, burro e latte e segui il procedimento della nostra ricetta! Quando sarà pronta, spostala dal fuoco e mettila da parte.
- Nel frattempo, porta a ebollizione l’acqua in una pentola, poi cuoci la pasta per circa metà del tempo indicato sulla confezione.
- Pulisci e taglia i funghi porcini.
- In una pentola con fondo antiaderente lascia dorare lo spicchio d’aglio con un cucchiaio di olio extra vergine di oliva, poi cuoci i funghi per circa 5 minuti.
- Sfuma con il vino bianco secco, copri e lascia cuocere per circa 10 minuti.
- Quando i funghi sono ben cotti, spostali dalla padella e mettili all’interno di un piatto.
- A questo punto dovrai cuocere la salsiccia: sgretolala con le mani all’interno della padella in cui hai cotto i funghi e lasciala cuocere per qualche minuto.
- Unisci la salsiccia ai funghi.
- In una ciotola unisci la pasta alla besciamella, i funghi e la salsiccia.
- Amalgama per bene, poi aggiungi metà del parmigiano che avrai grattugiato in precedenza.
- Sposta la pasta condita all’interno di una pirofila.
- Distribuisci sulla superficie il resto del parmigiano e il pangrattato, quindi completa con due cucchiai di olio extra vergine d’oliva.
- Inforna a 200 gradi per circa 25 – 30 minuti. Quando mancano 2 minuti al termine, attiva la funzione grill: otterrai una superficie croccante e deliziosa! Sforna, lascia intiepidire qualche minuto e porta in tavola la tua pasta gratinata bianca con funghi porcini e salsiccia!
Questo è un primo piatto da weekend, quindi preparalo per sorprendere la tua famiglia o gli ospiti dell’ultimo minuto!