Pasta gratinata con porcini e salsiccia, il comfort food che conquista tutti

Un piatto autunnale che conquista tutti: semplice da preparare e ideale per stupire a tavola

Preparare la pasta gratinata bianca con funghi porcini e salsiccia è più semplice di quanto pensi: noi di Pourfemme ti guidiamo passo dopo passo per ottenere un primo gratinato, cremoso e anche saporito, perfetto da portare in tavola per un’occasione speciale o nel fine settimana.

Come preparare la pasta gratinata bianca con funghi porcini e salsiccia: la ricetta del fine settimana

Salva la ricetta e segui con noi tutti i passaggi: il sapore della salsiccia unito al profumo dei funghi porcini renderà questo piatto davvero irresistibile!

Ingredienti

500 gr di pasta corta

1 lt di besciamella

300 gr di salsiccia

400 gr di funghi porcini

1 spicchio d’aglio

3 cucchiai di olio extra vergine di oliva

50 ml di vino bianco secco

1 rametto di rosmarino

150 gr di parmigiano grattugiato

1 cucchiaio di pangrattato

Procedimento

Per poter preparare la pasta gratinata bianca dovrai, come prima cosa, dedicarti alla realizzazione della besciamella. Quindi, unisci in un pentolino farina, burro e latte e segui il procedimento della nostra ricetta! Quando sarà pronta, spostala dal fuoco e mettila da parte. Nel frattempo, porta a ebollizione l’acqua in una pentola, poi cuoci la pasta per circa metà del tempo indicato sulla confezione. Pulisci e taglia i funghi porcini. In una pentola con fondo antiaderente lascia dorare lo spicchio d’aglio con un cucchiaio di olio extra vergine di oliva, poi cuoci i funghi per circa 5 minuti. Sfuma con il vino bianco secco, copri e lascia cuocere per circa 10 minuti. Quando i funghi sono ben cotti, spostali dalla padella e mettili all’interno di un piatto. A questo punto dovrai cuocere la salsiccia: sgretolala con le mani all’interno della padella in cui hai cotto i funghi e lasciala cuocere per qualche minuto. Unisci la salsiccia ai funghi. In una ciotola unisci la pasta alla besciamella, i funghi e la salsiccia. Amalgama per bene, poi aggiungi metà del parmigiano che avrai grattugiato in precedenza. Sposta la pasta condita all’interno di una pirofila. Distribuisci sulla superficie il resto del parmigiano e il pangrattato, quindi completa con due cucchiai di olio extra vergine d’oliva. Inforna a 200 gradi per circa 25 – 30 minuti. Quando mancano 2 minuti al termine, attiva la funzione grill: otterrai una superficie croccante e deliziosa! Sforna, lascia intiepidire qualche minuto e porta in tavola la tua pasta gratinata bianca con funghi porcini e salsiccia!

Questo è un primo piatto da weekend, quindi preparalo per sorprendere la tua famiglia o gli ospiti dell’ultimo minuto!