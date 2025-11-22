Dimentica la solita pasta al forno: questa versione con ragù di salsiccia e crosticina croccante crea dipendenza

Per rendere speciale la tua domenica in famiglia, potresti preparare la pasta gratinata al ragù di salsiccia che mette d’accordo grandi e bambini. Puoi preparare il ragù in anticipo così da assemblare la pasta poco prima di infornarla, in questo modo potrai ottimizzare i tempi e dedicarti alla preparazione della tavola per accogliere ospiti e parenti del fine settimana.

Qui sotto trovi una ricetta semplicissima da preparare: anche se sei alle prime armi in cucina, potrai sorprendere i tuoi amici con un piatto da leccarsi i baffi.

Come preparare la pasta gratinata al forno con ragù di salsiccia

Prova la nostra pasta gratinata al ragù di salsiccia per una versione ancora più saporita del classico ragù alla bolognese. Puoi usare questo sugo per condire un formato di pasta secco preferito oppure per preparare delle deliziose lasagne, arricchite con uno strato di besciamella.

Ingredienti

500 gr di pasta

600 ml di passata di pomodoro

400 gr di salsiccia

70 ml di vino bianco secco

1 cipolla

1 sedano

1 carota

80 gr di parmigiano grattugiato

250 gr di mozzarella fior di latte

olio extravergine di oliva q.b.

sale q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è preparare il ragù di salsiccia. In una tagliere sminuzza grossolanamente la carota, la cipolla e il sedano, quindi unisci i tre ingredienti in un tegame con un filo d’olio extravergine di oliva. Lascia soffriggere per qualche minuto, poi aggiungi la salsiccia sgretolata direttamente con le mani. Quando la salsiccia risulterà ben rosolata, sfuma con il vino bianco secco. Copri con la passata di pomodoro e aggiusta di sale. Cuoci il ragù di salsiccia per circa 1 ora e mezza, mescolando di tanto in tanto. Trascorso questo tempo, dovrai cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Scola la pasta a metà cottura. Unisci la pasta al ragù di salsiccia e amalgama per bene. Versa il tutto in una pirofila, quindi aggiungi il parmigiano grattugiato e la mozzarella tagliata a fette. Fai un giro d’olio extravergine di oliva in superficie e inforna a 200 gradi per circa 25 minuti. Sforna e lascia intiepidire, poi porta in tavola la tua pasta gratinata al ragù di salsiccia che farà impazzire tutta la famiglia!

Un’idea semplice e veloce perfetta per il fine settimana, prova anche la nostra pasta gratinata con funghi e salsiccia per una versione ancora più sfiziosa!