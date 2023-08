Parotite nel bambino, ecco quali sono i sintomi principali

La parotite nel bambino (o orecchioni) è una malattia infettiva molto contagiosa che si presenta con sintomi di diversa entità.

La parotite, comunemente conosciuta come “orecchioni”, è una malattia infettiva e contagiosa causata da un virus appartenente alla famiglia dei Paramyxovirus. Colpisce le prime vie aeree (faringe, laringe e trachea) e le ghiandole salivari parotidi, che si trovano sotto i padiglioni delle orecchie, dietro l’angolo della mandibola. Ad esserne maggiormente colpiti sono i bambini e gli adolescenti tra i 5 e 15 anni ma non di rado questa malattia colpisce anche gli adulti. I suoi sintomi possono essere più o meno gravi, per questo bisogna prestare attenzione a delle semplici norme igieniche per prevenirla (anche se la miglior prevenzione rimane la vaccinazione).

Quali sono i sintomi principali della parotite nel bambino

La parotite nel bambino (ma anche nell’adulto) può avvenire tramite le goccioline di saliva emesse con la tosse, gli starnuti o anche semplicemente parlando. Durante il periodo di incubazione, che può durare tra i 12 e i 25 giorni, non ci sono solitamente sintomi e solo raramente si possono provare malessere, perdita di appetito, brividi, leggera febbre, mal di testa e dolori muscolari.

I sintomi della parotite nel bambino possono essere diversi:

Febbre a 38-40° che dura 4-5 giorni

Dolore all’orecchio

Dolori muscolari

Mal di testa

Gonfiore e tumefazione alle parotidi

Dolore durante la masticazione e la deglutizione

Inizialmente la malattia interessa una sola parotide ma nel corso di pochi giorni viene interessata anche l’altra. Spesso la parotite nel bambino non ha sintomi specifici ma ci si può accorgere che il proprio bambino è malato dalla tumefazione delle parotidi (che dura anche una settimana). A volte il decorso di questa malattia può provocare anche complicanze, piuttosto gravi ma fortunatamente rare, come:

Meningite virale

Orchite (infiammazione dei testicoli)

Pancreatite

Perdita di udito

Come si diagnosticano e si trattano gli orecchioni nei bambini

Solitamente non è difficile accorgersi che i propri bambini abbiano la parotite per via della tumefazione di queste ghiandole e la febbre alta protratta per giorni. Però una diagnosi medica leverà qualsiasi dubbio.

Viene fatta con un’analisi del sangue mirata a ricercare anticorpi specifici (IgM) diretti contro il virus. Quanto al trattamento di questa malattia, non esiste una terapia ma i sintomi possono essere trattati con analgesici e antipiretici. La migliore prevenzione contro la parotite nel bambino rimane la buona igiene e il ricorso alla vaccinazione trivalente e quadrivalente.