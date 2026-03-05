Panna cotta al kiwi | non solo buona una carica di vitamina C

Fresca, cremosa e con una copertura fruttata dal colore brillante: la panna cotta al kiwi è il dessert perfetto per concludere il pasto con leggerezza.
La panna cotta al kiwi è una variante fresca e moderna del classico dolce al cucchiaio italiano. La base rimane quella tradizionale, morbida e vellutata, preparata con panna e zucchero, ma viene completata con una salsa di kiwi dal sapore leggermente acidulo che bilancia perfettamente la dolcezza della crema.
Il segreto per una panna cotta al kiwi perfetta è ottenere una consistenza liscia e compatta, capace di sostenere la copertura di frutta senza perdere cremosità. Il contrasto tra la panna delicata e il kiwi fresco crea un dessert elegante, colorato e molto profumato.
Ingredienti della ricetta
- 500 ml di panna fresca liquida
- 100 g di zucchero
- 8 g di gelatina in fogli
- 1 cucchiaino di estratto di vaniglia
- Per la salsa al kiwi:
- 3 kiwi maturi
- 40 g di zucchero
- 1 cucchiaio di succo di limone
Procedimento passo passo della ricetta
- Mettere la gelatina in ammollo in acqua fredda per circa 10 minuti.
- Versare la panna in un pentolino con lo zucchero e la vaniglia.
- Scaldare a fuoco dolce mescolando, senza far bollire.
- Spegnere il fuoco e aggiungere la gelatina ben strizzata, mescolando fino a scioglierla completamente.
- Versare il composto negli stampini e lasciare raffreddare a temperatura ambiente.
- Trasferire in frigorifero per almeno 4 ore fino a completa solidificazione.
- Nel frattempo sbucciare i kiwi e tagliarli a pezzi.
- Cuocerli in un pentolino con zucchero e succo di limone per alcuni minuti.
- Frullare fino a ottenere una salsa liscia e lasciarla raffreddare.
- Distribuire la salsa di kiwi sopra la panna cotta prima di servire.
La panna cotta al kiwi è pronta: cremosa, fresca e con una nota fruttata che la rende ancora più irresistibile. Un dessert semplice ma raffinato, perfetto per sorprendere con pochi ingredienti.