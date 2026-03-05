Panna cotta al kiwi | non solo buona una carica di vitamina C

Fresca, cremosa e con una copertura fruttata dal colore brillante: la panna cotta al kiwi è il dessert perfetto per concludere il pasto con leggerezza. La panna cotta al kiwi è una variante fresca e moderna del classico dolce al cucchiaio italiano. La base rimane quella tradizionale, morbida e vellutata, preparata con panna e zucchero, ma viene completata con una salsa di kiwi dal sapore leggermente acidulo che bilancia perfettamente la dolcezza della crema. Il segreto per una panna cotta al kiwi perfetta è ottenere una consistenza liscia e compatta, capace di sostenere la copertura di frutta senza perdere cremosità. Il contrasto tra la panna delicata e il kiwi fresco crea un dessert elegante, colorato e molto profumato. Ingredienti della …