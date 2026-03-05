Panna cotta al kiwi | non solo buona una carica di vitamina C

di

Fresca, cremosa e con una copertura fruttata dal colore brillante: la panna cotta al kiwi è il dessert perfetto per concludere il pasto con leggerezza. La panna cotta al kiwi è una variante fresca e moderna del classico dolce al cucchiaio italiano. La base rimane quella tradizionale, morbida e vellutata, preparata con panna e zucchero, ma viene completata con una salsa di kiwi dal sapore leggermente acidulo che bilancia perfettamente la dolcezza della crema. Il segreto per una panna cotta al kiwi perfetta è ottenere una consistenza liscia e compatta, capace di sostenere la copertura di frutta senza perdere cremosità. Il contrasto tra la panna delicata e il kiwi fresco crea un dessert elegante, colorato e molto profumato. Ingredienti della …

panna cotta al kiwi

Fresca, cremosa e con una copertura fruttata dal colore brillante: la panna cotta al kiwi è il dessert perfetto per concludere il pasto con leggerezza.

La panna cotta al kiwi è una variante fresca e moderna del classico dolce al cucchiaio italiano. La base rimane quella tradizionale, morbida e vellutata, preparata con panna e zucchero, ma viene completata con una salsa di kiwi dal sapore leggermente acidulo che bilancia perfettamente la dolcezza della crema.

Il segreto per una panna cotta al kiwi perfetta è ottenere una consistenza liscia e compatta, capace di sostenere la copertura di frutta senza perdere cremosità. Il contrasto tra la panna delicata e il kiwi fresco crea un dessert elegante, colorato e molto profumato.

Ingredienti della ricetta

  • 500 ml di panna fresca liquida
  • 100 g di zucchero
  • 8 g di gelatina in fogli
  • 1 cucchiaino di estratto di vaniglia
  • Per la salsa al kiwi:
  • 3 kiwi maturi
  • 40 g di zucchero
  • 1 cucchiaio di succo di limone

Procedimento passo passo della ricetta

  • Mettere la gelatina in ammollo in acqua fredda per circa 10 minuti.
  • Versare la panna in un pentolino con lo zucchero e la vaniglia.
  • Scaldare a fuoco dolce mescolando, senza far bollire.
  • Spegnere il fuoco e aggiungere la gelatina ben strizzata, mescolando fino a scioglierla completamente.
  • Versare il composto negli stampini e lasciare raffreddare a temperatura ambiente.
  • Trasferire in frigorifero per almeno 4 ore fino a completa solidificazione.
  • Nel frattempo sbucciare i kiwi e tagliarli a pezzi.
  • Cuocerli in un pentolino con zucchero e succo di limone per alcuni minuti.
  • Frullare fino a ottenere una salsa liscia e lasciarla raffreddare.
  • Distribuire la salsa di kiwi sopra la panna cotta prima di servire.

La panna cotta al kiwi è pronta: cremosa, fresca e con una nota fruttata che la rende ancora più irresistibile. Un dessert semplice ma raffinato, perfetto per sorprendere con pochi ingredienti.

Gestione cookie