Panico ad Amici, alunno rischia il posto | “Difficile prendere una decisione”

Momenti ad altissima tensione nella scuola di Amici di Maria De Filippi, un alunno dell’attuale edizione sta davvero rischiando il suo futuro nel talent show.

Nel corso degli anni non sono mancati momenti ad altissima tensione per gli alunni della scuola di Amici, i quali hanno messo in gioco sé stessi sotto ogni punto di vista per realizzare il loro sogno.

Nel corso del tempo, poi, la scuola ha visto anche una lunga serie di cambiamenti nella didattica, nell’ingresso dei professori e, al tempo stesso, una lunga serie di sfide che gli stessi alunni hanno dovuto affrontare.

Ecco perché la notizia dell’ultima ora vede come indiscusso protagonista della scena un alunno della classe di danza che, a quanto pare, ha dovuto difendere a denti stretti la sua maglia. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Amici di Maria De Filippi 25: un alunno rischia il posto

Nel mirino dell’attenzione dei media in queste ore, dunque, troviamo proprio le vicende che si stanno verificando nella scuola di Amici. In particolar modo, ad essere particolarmente attesa dal pubblico è stata la sfida settimanale per gli alunni con gli esterni, con la sentenza di un giudice esterno, nel tentativo di capire se si era ancora idonei a continuare il percorso oppure no.

Questo arduo ruolo è stato affidato a Marcello Sacchetta, mentre la sfida è toccata a Matilde Sofia Fazio, di soli 17 anni ma con un grande talento per la danza che ha incantato fin da subito la sua insegnante, Veronica Peparini, che l’ha voluta nella sua squadra.

“Difficile prendere una decisione”

La sfida settimanale ha messo Matilde in diretta competizione con la sfidante Ianira, anche lei dal grande talento, pronta a conquistare così il suo posto nella scuola. È stata davvero una sfida senza esclusione di colpi, lasciando senza parole anche il ballerino professionista, e volto noto del talent show, Marcello Sacchetta.

Infatti, il giudice non ha nascosto una certa difficoltà nello scegliere tra le due candidate, affermando che ognuna di loro ha messo in scena non solo il talento ma anche tratti della propria personalità che le contraddistinguono come artiste, motivo per cui la scelta non è stata affatto semplice.

Nel momento in cui Sacchetta ha espresso il suo giudizio, ha così commentato la sfida parlando a cuore aperto a Matilde e alla sua sfidante: “Per me è stato difficile prendere una decisione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)



Il giudice ha poi spiegato il suo ragionamento, arrivando infine alla decisione di salvare Matilde, che così vince la sfida infrasettimanale, continuando ad essere un’allieva della scuola di Amici, pronta a mettersi ancora in gioco per difendere la sua maglia e proseguire nel suo percorso.