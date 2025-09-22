Pancake si ma questi sono una nuvola speciale | il pistacchio da una svolta

Pancake al pistacchio: una speciale nuvola golosa, provali così danno una svolta golosa alla tua colazione e non tornerai più indietro! Ti dico solo una cosa, ne ho provati di pancake ma questi al pistacchio sono per la colazione, una delizia indescrivibile. Altro che le solite frittelle, qui parliamo infatti, di soffici nuvole verdi che conquistano già solo per il profumo, non ti dico al primo morso. Fidati, con questa ricetta ti svegli col sorriso e la giornata prende tutta un’altra piega! Ovviamente il segreto del successo sta tutto nel pistacchio e credimi è pazzesco come un solo ingrediente riesce a dare un gusto completamente nuovo ad un classico amato da tutti! E poi parliamo solo di pon pochi ingredienti …

Ti dico solo una cosa, ne ho provati di pancake ma questi al pistacchio sono per la colazione, una delizia indescrivibile. Altro che le solite frittelle, qui parliamo infatti, di soffici nuvole verdi che conquistano già solo per il profumo, non ti dico al primo morso. Fidati, con questa ricetta ti svegli col sorriso e la giornata prende tutta un’altra piega!

Ovviamente il segreto del successo sta tutto nel pistacchio e credimi è pazzesco come un solo ingrediente riesce a dare un gusto completamente nuovo ad un classico amato da tutti! E poi parliamo solo di pon pochi ingredienti per prepararli e in pochissimi minuti ti ritrovi un piatto scenografico e goloso, irresistibile perfetto da servire con zucchero a velo, miele o quello che ti piace di più, ti garantisco che non ne resterà nemmeno uno sul piatto!

Pancake al pistacchio: il buongiorno sarà finalmente irresistibile!

Dunque non ci pensare troppo e prepara subito l’impasto, scalda quindi la padella e lascia che il profumo si diffonda in tutta la cucina. Vedrai che questi pancake al pistacchio renderanno speciale qualunque occasione, provare per credere. Allaccia il grembiule e iniziamo subito!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Ingredienti per i Pancake al pistacchio

Per circa 115 pancake

300 g di latte

3 uova da separare

45 ml di olio di semi

180 g di amido di mais

12 g di lievito per dolci in polvere

70 g di zucchero

300 g di farina di pistacchio

Come si preparano i Pancake al pistacchio