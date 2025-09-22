Pancake si ma questi sono una nuvola speciale | il pistacchio da una svolta

Pancake al pistacchio: una speciale nuvola golosa, provali così danno una svolta golosa alla tua colazione e non tornerai più indietro!
Ti dico solo una cosa, ne ho provati di pancake ma questi al pistacchio sono per la colazione, una delizia indescrivibile. Altro che le solite frittelle, qui parliamo infatti, di soffici nuvole verdi che conquistano già solo per il profumo, non ti dico al primo morso. Fidati, con questa ricetta ti svegli col sorriso e la giornata prende tutta un’altra piega!
Ovviamente il segreto del successo sta tutto nel pistacchio e credimi è pazzesco come un solo ingrediente riesce a dare un gusto completamente nuovo ad un classico amato da tutti! E poi parliamo solo di pon pochi ingredienti per prepararli e in pochissimi minuti ti ritrovi un piatto scenografico e goloso, irresistibile perfetto da servire con zucchero a velo, miele o quello che ti piace di più, ti garantisco che non ne resterà nemmeno uno sul piatto!
Pancake al pistacchio: il buongiorno sarà finalmente irresistibile!
Dunque non ci pensare troppo e prepara subito l’impasto, scalda quindi la padella e lascia che il profumo si diffonda in tutta la cucina. Vedrai che questi pancake al pistacchio renderanno speciale qualunque occasione, provare per credere. Allaccia il grembiule e iniziamo subito!
Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 5 minuti
Ingredienti per i Pancake al pistacchio
Per circa 115 pancake
- 300 g di latte
- 3 uova da separare
- 45 ml di olio di semi
- 180 g di amido di mais
- 12 g di lievito per dolci in polvere
- 70 g di zucchero
- 300 g di farina di pistacchio
Come si preparano i Pancake al pistacchio
- Inizia dividendo i tuorli dagli albumi. Monta poi gli albumi a neve ben ferma con metà dello zucchero, fin quando non diventano bianchi e spumosi.
- In un’altra ciotola lavora i tuorli con il resto dello zucchero, l’olio e il latte, mescolando bene e aggiungi l’amido, il lievito e la farina di pistacchio, otterrai così, un impasto denso e profumato.
- Ora unisci delicatamente gli albumi montati al composto, mescolando dal basso verso l’alto per non smontarli. Scalda quindi una padella antiaderente e ungila con un po’ di olio o di burro.
- Versa in padella un mestolino d’impasto alla volta e lasciali cuocere a fiamma media finché compaiono le bollicine in superficie, poi girali e completa la cottura dall’altro lato. Man mano che sono pronti, impilali in un piatto così restano soffici e mi raccomando gustali ancora caldi.
- Eccoli i tuoi pancake al pistacchio, una nuvola speciale che da la svolta a ogni colazione. Fidati, spariranno in un attimo! E se ami i dolci soffici e golosi, prova anche la torta in tazza, che è un altro classico che profuma di casa e conquista sempre. Buon appetito!