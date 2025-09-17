Golosa e lampo | la torta in tazza è lo sfizio che non ti neghi mai

Bastano 3 minuti e una tazza: la mug cake è la sfiziosa tortina che non ti neghi mai, puoi preparartela anche prima di andare a letto! Una delizia che si fa in un attimo, ecco cos’è la torta in tazza. Calda, profumata e soffice, sembra fatta apposta per quei momenti in cui ti prende la voglia di dolce e non hai nessuna intenzione di aspettare. Ti bastano pochi ingredienti, una tazza e il microonde, così in 3 minuti, hai un dolcetto pronto che ti consola al primo cucchiaio. Il bello della torta in tazza è che si prepara davvero in un lampo e ti serve giusto un po’ di farina, zucchero, uova e yogurt. Se poi vuoi rendere il tutto …

Bastano 3 minuti e una tazza: la mug cake è la sfiziosa tortina che non ti neghi mai, puoi preparartela anche prima di andare a letto!

Una delizia che si fa in un attimo, ecco cos’è la torta in tazza. Calda, profumata e soffice, sembra fatta apposta per quei momenti in cui ti prende la voglia di dolce e non hai nessuna intenzione di aspettare. Ti bastano pochi ingredienti, una tazza e il microonde, così in 3 minuti, hai un dolcetto pronto che ti consola al primo cucchiaio.

Il bello della torta in tazza è che si prepara davvero in un lampo e ti serve giusto un po’ di farina, zucchero, uova e yogurt. Se poi vuoi rendere il tutto ancora più goloso, puoi buttarci dentro anche qualche goccia di cioccolato, io così li adoro. Niente impastatrici quindi e niente stress, mescoli tutto direttamente nella tazza e il gioco è fatto, credimi, quando la vedi gonfiarsi in microonde ti viene già voglia di affondarci il cucchiaino, provare per credere!

Torta in tazza: il dolce goloso perfetto per l’ultimo minuto!

Insomma senti a me, questo è lo sfizio che non ti pesa, lo puoi fare anche quando sei già in pigiama e vuoi qualcosa di goloso prima di andare a dormire. Fidati di me, questa ricetta si che è una vera alleata nelle giornate storte o nei momenti in cui il tempo non c’è ma la voglia di dolce è tanta. Non ti resta quindi che buttarti anche tu e prova questa torta in tazza vedrai che diventerà la tua nuova abitudine segreta. Allaccia il grembiule e iniziamo!

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 2-3 minuti in microonde

Ingredienti per la torta in tazza

Per 4 mug cake

2 cucchiai di yogurt bianco

2 uova

4 cucchiai di zucchero

1/2 bustina di lievito in polvere per dolci

Olio di semi di girasole 2 cucchiai

6 cucchiai di farina 00

4 cucchiai di gocce di cioccolato (facoltativo)

Zucchero a velo q.b. per decorare

Come si prepara la torta in tazza