Golosa e lampo | la torta in tazza è lo sfizio che non ti neghi mai

Bastano 3 minuti e una tazza: la mug cake è la sfiziosa tortina che non ti neghi mai, puoi preparartela anche prima di andare a letto!
Una delizia che si fa in un attimo, ecco cos’è la torta in tazza. Calda, profumata e soffice, sembra fatta apposta per quei momenti in cui ti prende la voglia di dolce e non hai nessuna intenzione di aspettare. Ti bastano pochi ingredienti, una tazza e il microonde, così in 3 minuti, hai un dolcetto pronto che ti consola al primo cucchiaio.
Il bello della torta in tazza è che si prepara davvero in un lampo e ti serve giusto un po’ di farina, zucchero, uova e yogurt. Se poi vuoi rendere il tutto ancora più goloso, puoi buttarci dentro anche qualche goccia di cioccolato, io così li adoro. Niente impastatrici quindi e niente stress, mescoli tutto direttamente nella tazza e il gioco è fatto, credimi, quando la vedi gonfiarsi in microonde ti viene già voglia di affondarci il cucchiaino, provare per credere!
Torta in tazza: il dolce goloso perfetto per l’ultimo minuto!
Insomma senti a me, questo è lo sfizio che non ti pesa, lo puoi fare anche quando sei già in pigiama e vuoi qualcosa di goloso prima di andare a dormire. Fidati di me, questa ricetta si che è una vera alleata nelle giornate storte o nei momenti in cui il tempo non c’è ma la voglia di dolce è tanta. Non ti resta quindi che buttarti anche tu e prova questa torta in tazza vedrai che diventerà la tua nuova abitudine segreta. Allaccia il grembiule e iniziamo!
Tempo di preparazione: 5 minuti
Tempo di cottura: 2-3 minuti in microonde
Ingredienti per la torta in tazza
Per 4 mug cake
- 2 cucchiai di yogurt bianco
- 2 uova
- 4 cucchiai di zucchero
- 1/2 bustina di lievito in polvere per dolci
- Olio di semi di girasole 2 cucchiai
- 6 cucchiai di farina 00
- 4 cucchiai di gocce di cioccolato (facoltativo)
- Zucchero a velo q.b. per decorare
Come si prepara la torta in tazza
- Inizia prepara le tazze e prendi una ciotola, quindi rompi dentro le uova e aggiungi lo zucchero. Con una forchetta sbatti tutto energicamente finché diventa bello spumoso e a questo punto unisci lo yogurt e l’olio, continuando a mescolare, così in un attimo avrai una crema liscia.
- Ora tocca alla farina e al lievito, quindi mettili poco per volta e gira bene per non far formare grumi. A questo punto quindi se hai deciso di renderla più golosa, aggiungi anche le gocce di cioccolato e mescola ancora.
- Dividi l’impasto nelle tazze, riempiendole per metà perché in microonde cresceranno parecchio e metti una tazza alla volta nel forno a microonde.
- Cuoci le mug cake per 2-3 minuti a potenza alta e vedrai che la tortina si gonfierà e il profumo si farà già sentire facendoti venire l’acquolina in bocca. Appena pronta, spolverala con un po’ di zucchero a velo e gustala subito, ancora calda e soffice e procedi allo stesso modo con le altre. Se la torta in tazza ti è piaciuta stavolta invece del microonde accendi il forno e prova anche questo speciale banana bread light, resta morbidissimo per giorni e si fa in appena 10 minuti, provare per credere. Buon appetito!