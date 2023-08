Palpebra Cadente, così puoi intervenire alla perfezione con il make-up: 6 consigli preziosissimi

Il trucco aiuta a nascondere alcune imperfezioni che ci mettono a disagio, infatti esistono tecniche molto utili da utilizzare in questi casi.

Quando la palpebra cadente mette in difficoltà e a disagio non è necessario correre subito dal chirurgo, infatti esistono dei trucchi che possono aiutare a nascondere il problema. Il make-up aiuta a valorizzare lo sguardo ingrandendolo e nascondendo quelle che sono le imperfezioni del viso. Le persone che hanno questo problema sono tante, anche chi fa parte del mondo dello spettacolo si ritrova a combattere contro questa seccatura. Quindi non c’è alcun bisogno di scoraggiarsi per una cosa simile, l’importante è impegnarsi per quello che si vuole ottenere.

Gli occhi con la palpebra cadente danno l’idea di uno sguardo chiuso e cupo, ma con il trucco si possono ottenere risultati sorprendenti. L’effetto che si crea è simile ad un lifting, infatti il viso e gli occhi cambiano radicalmente. Con i giusti consigli e le tecniche di make-up realizzate nel modo corretto, si può risolvere questo dilemma dello sguardo.

Il metodo per nascondere la palpebra cadente

La prima cosa a cui tener conto è il modo in cui appare la palpebra, infatti dovrà sembrare grande e aperta. Per fare ciò vanno usati dei colori chiari e luminosi, per esempio il beige, l’avorio o il rosa cipria. La seconda cosa che può aiutare a risolvere questo problema è evitare determinati colori. Gli ombretti shummer o metallici per esempio accentuano la pelle in eccesso, quindi tonalità opache e setose possono essere la soluzione. Per chi, invece, non sa stare senza eyeliner, sarà necessario optare per una linea sottile che si sfuma in modo graduale.

Si può creare anche un eye conturing per dare l’impressione che la palpebra sia sollevata. Per realizzare ciò si deve creare una sfumatura più scura dove si trova l’attaccatura della ciglia che si andrà a sfumare verso le sopracciglia. Per quanto riguarda le ciglia, se sono lunghe e voluminose, possono creare effetti incredibili. Infatti con l’aiuto di un mascara si apre lo sguardo e si attira l’attenzione proprio sulle ciglia. In alternativa si possono usare quelle finte, se invece non si è abituati basterà utilizzare un piegaciglia.

Infine anche le sopracciglia ben definite aiutano a bilanciare lo sguardo. Se si terranno curate e ben delineate si potrà ottenere un ottimo risultato a livello del viso. Inoltre non vanno tenute troppo arcuate verso il basso, perché in questo modo si accentuerà ancora di più lo sguardo chiuso e cadente.