Palpebra cadente addio con i trucchi svelati da Clio: il make up che risolleva lo sguardo

Ci sono delle piccole strategie che possono aiutare a nascondere la palpebra cadente. Ecco cosa consiglia Clio.

Uno degli obiettivi principale di un make-up ben studiato è quello di valorizzare gli occhi. Con i giusti accorgimenti, infatti, può donare al volto una prospettiva del tutto nuova. L’impresa, però, non è sempre facile, soprattutto quando ci si trova davanti a conformazioni particolari.

Alcune persone, per via della genetica o dell’età, presentano una palpebra cadente, che tende a chiudere lo sguardo. In questo caso, le consuete indicazioni potrebbero non bastare per raggiungere l’effetto desiderato. Fortunatamente, è possibile ricorrere ai ripari con i consigli di ClioMakeUp. Basteranno poche mosse per risolvere il “problema”.

Addio alle palpebre cadenti grazie a Clio: i consigli irrinunciabili

Avere le palpebre cadenti può dare vita a dei complessi interiori da non trascurare. La paura di non apparire al meglio e di non riuscire a truccarsi in modo ottimale, infatti, potrebbe incidere fortemente sulla propria quotidianità. Fortunatamente, ad oggi, esistono tante tecniche che, con il semplice uso del make-up, possono davvero cambiare le carte in tavola. Clio, in uno degli articoli del suo blog, ha deciso proprio di affrontare questo delicato tema.

La prima cosa da fare è quella di partire dalle sfumature. Ricorrere a un trucco troppo netto rischia di enfatizzare il problema. Le linee non devono essere marcate, ma superare alla piega dell’occhio. Può essere utile concentrarsi sulla rima inferiore delle ciglia, dando loro un po’ di volume e usando una matita marrone. Clio suggerisce di non optare per colorazioni eccessivamente scure. È meglio scegliere tra le diverse tonalità di marrone, rosa e beige.

Anche la consistenza del prodotto è importante. Spesso, si fa l’errore di acquistare un ombretto liquido pensando di poterlo distribuire al meglio. In realtà, si dovrebbe dare la precedenza alle formulazioni in polvere perché consentono di dare vita a sfumature elaborate e di aprire lo sguardo. In casi particolari, si può ricorrere agli ombretti in stick, ma sempre senza esagerare. Per quanto riguarda il grado di brillantezza, è opportuno puntare su prodotti opachi dato che hanno un potere correttivo maggiore. Quelli shimmer, al contrario, sono meno utili allo scopo.

Ad ogni modo, l’obiettivo finale è quello di riuscire a conciliare gusti personali ed esigenze. È importante sentirsi a proprio agio con il make-up, senza dover per forza seguire determinati schemi. Un truccatore esperto, durante un’eventuale consulenza, potrà fornire una dimostrazione pratica.