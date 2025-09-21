Palline morbide dal ripieno goloso | il dolce che ti ruba la colazione

Danubio alla crema: il dolce che ti ruba la colazione, impossibile resistere a queste palline morbide dal ripieno goloso! Tante piccole palline soffici che si uniscono in un unico stampo e quando le apri trovi un cuore cremoso che profuma di vaniglia e limone. Di cosa sto parlando? Beh naturalmente del fantastico Danubio alla crema: il dolce perfetto per la colazione, per la merenda e perfino per il dopocena goloso. Ha solo una pecca però, sparisce troppo in fretta e spesso, ancora prima che si raffreddi! Fidati quindi se ti dico, che una pallina tira l’altra! Quello che adoro di questa ricetta è la sua semplicità. Infatti a differenza di quello che puoi immaginare, non servono mille passaggi complicati ma …

Tante piccole palline soffici che si uniscono in un unico stampo e quando le apri trovi un cuore cremoso che profuma di vaniglia e limone. Di cosa sto parlando? Beh naturalmente del fantastico Danubio alla crema: il dolce perfetto per la colazione, per la merenda e perfino per il dopocena goloso. Ha solo una pecca però, sparisce troppo in fretta e spesso, ancora prima che si raffreddi! Fidati quindi se ti dico, che una pallina tira l’altra!

Quello che adoro di questa ricetta è la sua semplicità. Infatti a differenza di quello che puoi immaginare, non servono mille passaggi complicati ma solo un po’ di tempo per far lievitare l’impasto e ingredienti che hai già quasi tutti in dispensa. Il risultato? Un dolce soffice, leggero come una nuvola e con un ripieno che ti fa innamorare al primo morso, proprio per questo nessuno gli sa resistere!

Danubio alla crema: il dolce perfetto per ogni occasione!

Insomma e ti piace mettere le mani in pasta, o semplicemente vuoi conquistare tutti con qualcosa di speciale, prepara questo Danubio alla crema. Ti garantisco che a queste palline soffici come brioche che vedrai crescere in forno e dal ripieno cremosissimo, nessuno saprà dire di no! Allaccia quindi il grembiule, scalda il latte e iniziamo subito!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per il Danubio alla crema

Stampo da 28 cm

500 g di farina 00

1 uovo

90 ml di acqua

135 ml di latte

45 g di burro

45 g di zucchero

1 cucchiaino di lievito di birra secco

Una bustina di vanillina

Un cucchiaino di sale

Un limone di cui la scorza grattugiata

Per la crema

3 tuorli

225 g di zucchero

150 g di farina 00

750 ml di latte

1 limone bio di cui la scorza intera

Zucchero a velo q.b. per decorare

Come si prepara il Danubio alla crema