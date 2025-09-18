Morbidezza lampo | le brioche soffici pronte in un attimo

Brioche veloci: morbidezza perfetta in tempi record, pronte in un attimo per toglierti lo sfizio senza lunghi tempi di attesa!
Dì la verità, anche te la mattina per colazione viene spesso voglia di qualcosa di buono, soffice e profumato giusto? Il problema è che spesso non c’è tempo per aspettare lunghe lievitazioni, quindi queste brioche veloci arrivano a salvarti la giornata. Sono incredibilmente morbide, dolci al punto giusto e pronte molto più in fretta di quanto immagini, ti garantisco che, diventano un’abitudine irresistibile.
Il bello di queste brioche veloci è che non serve chissà cosa ma pochi ingredienti semplici e il gioco è fatto. Latte, farina, zucchero, un po’ di scorza di limone per il profumo, ed ecco che in pochissimo hai un impasto morbido che si trasforma in piccole nuvole dorate. E credimi, appena escono dal forno la tentazione di morderle subito è fortissima!
Brioche veloci: il trucco per farle in un attimo!
Insomma, se vuoi portare in tavola un vassoio pieno di sofficità senza perdere ore, queste brioche veloci sono la ricetta che fa per te. Ti risolvono una colazione improvvisata, una merenda per i bambini o semplicemente un momento di coccola tutta per te. Allora dai, allaccia il grembiule, prepara una ciotola capiente e iniziamo a impastare!
Tempo di preparazione: 30 minuti
Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per le Brioche veloci
Per circa 20 brioche
- 1 kg di farina 00
- 2 uova
- 350 ml di latte
- 100 ml di olio di semi di girasole
- 150 g di zucchero
- 1 bustina di lievito in polvere per dolci
- 1 limone bio di cui la scorza grattugiata
Come si preparano le Brioche veloci
- Inizia prendendo una ciotola grande e versaci dentro la farina, lo zucchero e il lievito in polvere. Mescola con un cucchiaio per distribuire bene e tieni da parte.
- In un’altra ciotola rompi le uova, aggiungi il latte, l’olio di semi e la scorza grattugiata di limone. Sbatti tutto velocemente con una forchetta, giusto per amalgamare e versa tutto poco alla volta nella ciotola con la farina mescolando inizialmente con una forchetta.
- Quando l’impasto diventa più denso, passa alle mani e lavoralo per qualche minuto finché non risulta morbido ed elastico. Non ti preoccupare se non è perfettissimo il bello di queste brioche è proprio la loro semplicità.
- Dividi l’impasto in pezzi più o meno uguali e forma delle palline, stendile e avvolgile su se stesse. Sistemale ben distanziate su una teglia foderata di carta da forno e questo punto non serve aspettare ore, passiamo direttamente alla cottura!
- Cuocile quindi a 180 gradi in modalità ventilata per 30-35 minuti, finché le brioche non diventano gonfie e dorate in superficie. Appena sfornate sentirai un profumo che conquista tutta la casa e parola mia, sarà impossibile resistere.
- Ecco pronte le tue brioche veloci, vedrai che saranno morbide, leggere e golosissime, perfette in qualsiasi momento della giornata, fidati, una tira l’altra e finiscono in un lampo. Se ami poi dolci rapidi e soffici come questo, prova anche la torta in tazza, pronta in 3 minuti e ti regala la stessa gioia immediata. Buon appetito!