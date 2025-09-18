Morbidezza lampo | le brioche soffici pronte in un attimo

Brioche veloci: morbidezza perfetta in tempi record, pronte in un attimo per toglierti lo sfizio senza lunghi tempi di attesa! Dì la verità, anche te la mattina per colazione viene spesso voglia di qualcosa di buono, soffice e profumato giusto? Il problema è che spesso non c’è tempo per aspettare lunghe lievitazioni, quindi queste brioche veloci arrivano a salvarti la giornata. Sono incredibilmente morbide, dolci al punto giusto e pronte molto più in fretta di quanto immagini, ti garantisco che, diventano un’abitudine irresistibile. Il bello di queste brioche veloci è che non serve chissà cosa ma pochi ingredienti semplici e il gioco è fatto. Latte, farina, zucchero, un po’ di scorza di limone per il profumo, ed ecco che in …

Brioche veloci: morbidezza perfetta in tempi record, pronte in un attimo per toglierti lo sfizio senza lunghi tempi di attesa!

Dì la verità, anche te la mattina per colazione viene spesso voglia di qualcosa di buono, soffice e profumato giusto? Il problema è che spesso non c’è tempo per aspettare lunghe lievitazioni, quindi queste brioche veloci arrivano a salvarti la giornata. Sono incredibilmente morbide, dolci al punto giusto e pronte molto più in fretta di quanto immagini, ti garantisco che, diventano un’abitudine irresistibile.

Il bello di queste brioche veloci è che non serve chissà cosa ma pochi ingredienti semplici e il gioco è fatto. Latte, farina, zucchero, un po’ di scorza di limone per il profumo, ed ecco che in pochissimo hai un impasto morbido che si trasforma in piccole nuvole dorate. E credimi, appena escono dal forno la tentazione di morderle subito è fortissima!

Brioche veloci: il trucco per farle in un attimo!

Insomma, se vuoi portare in tavola un vassoio pieno di sofficità senza perdere ore, queste brioche veloci sono la ricetta che fa per te. Ti risolvono una colazione improvvisata, una merenda per i bambini o semplicemente un momento di coccola tutta per te. Allora dai, allaccia il grembiule, prepara una ciotola capiente e iniziamo a impastare!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per le Brioche veloci

Per circa 20 brioche

1 kg di farina 00

2 uova

350 ml di latte

100 ml di olio di semi di girasole

150 g di zucchero

1 bustina di lievito in polvere per dolci

1 limone bio di cui la scorza grattugiata

Come si preparano le Brioche veloci