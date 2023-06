Palette, secchielli e giochi vari da spiaggia: come igienizzarli per la sicurezza dei nostri bimbi

Proprio come gli adulti, anche i bambini aspettano con trepidazione le vacanze estive: in che modo igienizzare i giocattoli per tutelare la loro sicurezza?

Una bella giornata al mare in pieno relax, a godersi l’acqua cristallina, il sole e la compagnia della nostra famiglia. Con l’arrivo dell’estate diventa possibile spendere del tempo di qualità, senza impegni e simili a distrarci, soprattutto con i nostri bimbi. E loro, ovviamente, non vedono l’ora di scorrazzare sulla spiaggia e divertirsi con gli amici. Non possono di certo mancare i classici giochi, come palette, secchielli e simili, ma con la giusta attenzione.

Come igienizzarli a fondo per tutelare la loro sicurezza e il loro benessere? Sappiamo tutti che il giorno successivo saranno di nuovo ricoperti di sabbia, salsedine e così via. Eppure, aver cura di disinfettare questi oggetti, soprattutto quando abbiamo dei bimbi piccoli che tendono a portare le mani alla bocca, è importante per evitare infezioni e simili.

Giochi da spiaggia: in che modo disinfettarli per la salute dei nostri piccoli

Per quanto possa essere noioso e frustrante pulirli ogni giorno, non dimentichiamo che sono in grado di tenere impegnati i bambini per lungo tempo, concedendo a noi adulti un po’ di relax e a loro tanto divertimento. Pensare che sia sufficiente risciacquarli sotto l’acqua dolce è un errore: microbi, batteri, sabbia, ma anche lo stesso ristagno dei liquidi sono un problema concreto.

Ciò che bisogna fare è raccogliere i giochi e provvedere, prima di tutto, a spolverare via i granelli di sabbia rimasti attaccati. Se li lasciamo asciugare precedentemente non dovrebbe essere così complicato e faticoso. Occorre poi riempire una bacinella o una tinozza con acqua tiepida, abbastanza grande e piena da poter immergere gli oggetti. Prima, però, bisogna unire della candeggina.

Regoliamoci in base alla quantità d’acqua, ma ricordiamo di non esagerare. Quando il composto è ben amalgamato immergiamo i giochi e lasciamoli in ammollo per almeno un quarto d’ora. Trascorso questo lasso di tempo svuotiamo la tinozza e provvediamo a lavare, uno a uno e con cura, tutti gli oggetti.

Dobbiamo accertarci che non resti alcun residuo di candeggina, possiamo anche usare del sapone neutro per sicurezza, insaponandoli nuovamente. Infine, occorre asciugare con cura per evitare che il ristagno dell’acqua possa favorire il proliferare di batteri. In questo modo i giochi saranno di nuovo pronti all’uso per i nostri piccoli e noi non avremo di che preoccuparci.