Padella calda e via | totani dal sapore indescrivibile

Totani in padella: basta una padella calda e via, credimi il sapore è indescrivibile e la ricetta spacca sempre!
I totani in padella sono la classica ricetta che fai una volta e non smetti più di rifarla. Sono teneri, profumati, saporiti e si preparano in un attimo, con una semplice padella calda, un po’ di olio, un po’ di aglio ed erbe fresche. Il bello? Credimi, sembrano un piatto da ristorante ma in realtà sono velocissimi e alla portata di chiunque.
Quello che rende i totani in padella così irresistibili è la loro semplicità, perché servono pochissimi ingredienti e in pochi minuti ti ritrovi un piatto che sa di mare e che ti fa venire voglia di fare la scarpetta. Fidati, il profumo dell’aglio che sfrigola nell’olio, il succo di limone che li rende freschi e leggeri, il prezzemolo che da quel tocco in più, è davvero una combinazione da urlo.
Totani in padella: una cena deliziosa e speciale in pochissimi minuti!
E allora che fai? Direi di non perdere tempo e di provare subito anche tu i totani in padella, ti garantisco che entreranno subito tra le tue ricette preferite. Fidati, sono talmente buoni che spariscono in un lampo. Ora quindi allaccia il grembiule, scalda la padella e inizia a cucinarli con me!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 10 minuti circa
Ingredienti per i Totani in padella
Per 4 persone
- 600 g di totani
- 2 spicchi di aglio
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Prezzemolo q.b.
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- 1 limone
Come si preparano i Totani in padella
- Per prima cosa pulisci i totani, se li hai già pronti è ancora meglio, altrimenti togli la pelle esterna, gli occhi e il becco centrale, poi sciacquali bene sotto l’acqua corrente. Una volta puliti, tagliali ad anelli e lascia interi i tentacoli.
- Ora prendi una padella grande e versaci un bel giro di olio, aggiungi i 2 spicchi di aglio schiacciati e falli dorare leggermente, senza bruciarli, così l’olio prende subito sapore. Quando l’aglio inizia a sfrigolare, butta dentro i totani e sentirai subito il profumo di mare che invade la cucina.
- Mescola bene e lasciali cuocere a fiamma viva per qualche minuto, dovrai ottenere totani teneri, quindi non allungare troppo i tempi di cottura. Aggiustali di sale e pepe e continua a girare per amalgamare tutto, dopo circa 10 minuti vedrai che iniziaranni a diventare morbidi e lucidi.
- A questo punto spegni il fuoco, spremi sopra il succo di mezzo limone e aggiungi una bella manciata di prezzemolo fresco tritato. Mescola ancora una volta ed ecco che i tuoi totani in padella pronti da portare in tavola, super profumati, teneri e golosi, tanto che ti verrà subito voglia di assaggiarli. Se vuoi consolarti con un’altra specialità di mare, prova anche questi calamari e vedrai che successo. Buon appetito!