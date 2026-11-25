Mercoledì 25 novembre 2026, le stelle portano novità, emozioni e qualche sorpresa inaspettata. Tra amore, lavoro e fortuna, alcuni segni potranno contare su nuove opportunità, mentre altri dovranno affrontare la giornata con maggiore pazienza. Scopriamo le previsioni per tutti i dodici segni zodiacali! L’oroscopo di oggi, mercoledì 25 novembre 2026, è caratterizzato dalla Luna in Gemelli, simbolicamente associata alla comunicazione, alla curiosità e ai rapporti personali. Sarà una giornata interessante per chiarire incomprensioni e affrontare questioni rimaste in sospeso. Le previsioni astrologiche del 25 novembre invitano a prestare attenzione alle parole e alle decisioni improvvise. Amore e lavoro richiederanno equilibrio, ma non mancheranno occasioni per ritrovare entusiasmo e fiducia. Oroscopo 25 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno …