Dalle tonalità cioccolato alle unghie lattiginose, passando per decorazioni originali ed effetti luminosi: le nuove tendenze manicure 2026/27 promettono eleganza e creatività. Scopriamo i colori e gli stili da provare per avere mani sempre curate e alla moda! Le tendenze unghie autunno inverno 2026/27 puntano sulla personalità. Accanto ai grandi classici tornano colori intensi, finiture brillanti e decorazioni che trasformano anche la manicure più semplice in un dettaglio originale. Secondo le tendenze beauty raccontate da Vogue Italia per il 2026, non esiste un unico stile dominante. Unghie corte e naturali, smalti scuri e nail art colorate convivono, offrendo tante idee da cui prendere ispirazione anche per la stagione successiva. I colori di smalto più belli per il 2026/27 Marrone cioccolato: …

Dalle tonalità cioccolato alle unghie lattiginose, passando per decorazioni originali ed effetti luminosi: le nuove tendenze manicure 2026/27 promettono eleganza e creatività. Scopriamo i colori e gli stili da provare per avere mani sempre curate e alla moda!

Le tendenze unghie autunno inverno 2026/27 puntano sulla personalità. Accanto ai grandi classici tornano colori intensi, finiture brillanti e decorazioni che trasformano anche la manicure più semplice in un dettaglio originale.

Secondo le tendenze beauty raccontate da Vogue Italia per il 2026, non esiste un unico stile dominante. Unghie corte e naturali, smalti scuri e nail art colorate convivono, offrendo tante idee da cui prendere ispirazione anche per la stagione successiva.

I colori di smalto più belli per il 2026/27

Marrone cioccolato: elegante e raffinato, è perfetto per l’autunno e si abbina facilmente agli abiti beige, panna e cammello.

elegante e raffinato, è perfetto per l’autunno e si abbina facilmente agli abiti beige, panna e cammello. Grigio antracite: moderno e sofisticato, valorizza soprattutto le unghie corte e dalla forma arrotondata.

moderno e sofisticato, valorizza soprattutto le unghie corte e dalla forma arrotondata. Blu notte: intenso e misterioso, rappresenta un’alternativa originale al classico nero.

intenso e misterioso, rappresenta un’alternativa originale al classico nero. Bianco latte: delicato e luminoso, regala alle mani un aspetto ordinato e naturale.

delicato e luminoso, regala alle mani un aspetto ordinato e naturale. Nude rosato: intramontabile, rimane ideale per chi desidera una manicure discreta ed elegante.

intramontabile, rimane ideale per chi desidera una manicure discreta ed elegante. Verde bosco: profondo e raffinato, si presta alle manicure invernali e agli effetti semitrasparenti.

Le decorazioni per unghie da provare

1. Aura nails: sfumature luminose

Le aura nails creano un delicato effetto sfumato al centro dell’unghia. Rosa, lilla e azzurro possono essere combinati per ottenere una manicure originale ma armoniosa.

2. Unghie a pois: il ritorno dello stile rétro

I piccoli pois tornano protagonisti. Si possono realizzare su basi nude, rosse oppure pastello, scegliendo decorazioni minimaliste o contrasti più vivaci.

3. Manicure effetto vetro

Le finiture lucide e semitrasparenti rendono particolarmente interessanti anche i colori scuri. Il risultato è una manicure luminosa, dall’aspetto moderno.

4. Nail art personalizzate

Fiori, piccoli disegni geometrici e decorazioni diverse su ogni dito permettono di creare unghie originali e alla moda, purché gli elementi condividano uno stile riconoscibile.

Unghie corte o lunghe: quale forma scegliere?

Le unghie corte e arrotondate sono pratiche ed eleganti, soprattutto con smalti antracite, marroni o lattiginosi. Le forme a mandorla, invece, valorizzano sfumature, pois e decorazioni più elaborate.

Per mantenere una manicure impeccabile è importante curare cuticole, idratazione e applicazione dello smalto. Una base protettiva e un buon top coat aiutano a migliorare la resa del colore.

Il vero protagonista delle tendenze unghie 2026/27 è lo stile personale: dai colori naturali alle manicure più audaci, la scelta migliore è quella che valorizza le mani e permette di sentirsi sempre eleganti.