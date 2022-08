Oroscopo di oggi: il segno fortunato di mercoledì 3 agosto

Se c’è qualcuno che è riuscito a recuperare tutto il terreno perduto negli scorsi mesi, quello è sicuramente il segno della Bilancia che, non a caso, è il segno fortunato di questo mercoledì. Affaticate e pensierose fino a ieri, le amiche di questo segno si sono svegliate oggi con un nuovo spirito e un mood assolutamente positivo.

Continuate a leggere l’oroscopo del segno fortunato per scoprire cosa riservano le stelle al segno della Bilancia.

Un nuovo, scoppiettante, inizio per la Bilancia

Lasciati alle spalle i giorni malinconici e nebulosi, oggi tu Bilancia del nostro cuore sei una vera donna in rinascita. Non ti abbatti, ma combatti! Sai cosa vuol dire soffrire e sei a posto così, non vuoi ripetere l’esperienza: “No, Maria, io esco” è il tuo nuovo motto.

Anche perché guardare avanti conviene, all’orizzonte già si scorgono volti nuovi di persone che tu ancora non lo sai, ma ti cambieranno la vita. Attendile con il tuo sorriso enigmatico e il cuore pieno di speranze: non rimarrai delusa.

