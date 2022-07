Oroscopo di oggi: il segno fortunato di venerdì 29 luglio

Siamo quasi arrivate al weekend e l’aria frizzantina di questo venerdì ci stuzzica la fantasia. O almeno è così per le amiche del Sagittario, il segno fortunato del giorno, che si riprendono da un periodo buio e risorgono come Arabe Fenici sotto il segno della resilienza.

Curiose di scoprire tutti i dettagli del segno fortunato di venerdì 29 luglio 2022? Cosa aspettate, continuate a leggere!

Sagittario, (ri)scopri il gusto dell’indipendenza

Carissima Sagittario, resilienza è una parola entrata prepontentemente nel nostro vocabolario negli ultimi tempi e ci ha anche stancato un po’. Ed è un peccato, perché nel suo significato originario è una caratteristica niente male: la capacità di far fronte alle avversità in modo positivo.

Ti dice qualcosa? Oggi hai avuto una sorta di epifania e hai scoperto che stai benissimo da sola, senza persone appiccicose come la carta moschicida o ancor peggio dalla doppia faccia. Indipendenza è ciò che cerchi e indipendenza è ciò che avrai!

Finalmente ti scrolli di dosso l'inutile e torni a essere consapevole della tua forza e del tuo carattere, fin troppo tenuto a bada per compiacere gli altri.

