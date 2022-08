Oroscopo di oggi: il segno fortunato di venerdì 12 agosto

Oggi è una giornata importante dal punto di vista astrologico, amiche care, perché la Luna piena in Aquario di questa notte porta con sé stravolgimenti degni di nota. Tutti i segni ne sono influenzati, ma il Cancro è di sicuro quello più fortunato di oggi e il suo ego fa finalmente capolino dalle sottane dell’insicurezza.

Scoprite tutti i dettagli continuando a leggere l’oroscopo del segno fortunato di questo venerdì 12 agosto 2022.

Cancro passionale, ami e non hai paura

Carissima Cancro, ti stai abituando al primo posto dello zodiaco e sarebbe anche ora, se possiamo dirlo! Questa Luna in Aquario ti fa bene perché ti fa capire che tu vieni prima di tutti gli altri: di una persona che ti ha sedotta e abbandonata, dei parenti che pretendono attenzioni h24, di amiche che ti chiamano solo quando conviene loro.

Oggi è tempo di metterti sul gradino più alto, lasciando che gli altri ti osservino da sotto, possibilmente in adorazione (sognare non fa mai male, no?). Scherzi a parte, non si tratta di egoismo o presunzione, ma di riappropriazione della tua autonomia come persona.

Pensi di riuscirci? Di sicuro l’uscita di Venere dal tuo segno ti rende meno incline alla futilità.

