Oroscopo di oggi: il segno fortunato di mercoledì 10 agosto

Nel pieno della stagione estiva il segno del Capricorno ha capito il meccanismo per la felicità e non ha paura di scoprire le sue carte. Nessun bluff, nessuna sorpresa: il segreto della sua calma zen sta tutto nella consapevolezza.

Se volete sapere come arrivare anche voi al primo posto dello zodiaco, continuate a leggere l’oroscopo del segno fortunato di mercoledì 10 agosto 2022!

Il Capricorno si tuffa nella serenità

Andiamo subito al sodo, amiche Capricorno, perché siamo tutte pronte con carta e penna a carpire un po’ della vostra saggezza. Siete felici, oggi più che mai, ma la vostra non è quella sensazione un po’ effimera di gioia improvvisa. No, voi siete felici davvero.

Siete arrivate a questo dopo un lungo percorso a ostacoli che vi ha visto cadere, rialzarvi e cadere di nuovo e ora siete finalmente consapevoli di cosa potete fare se solo vi applicate. La serenità conquistata durerà a lungo e vi darà tante soddisfazioni.

Consapevolezza è la parola che fa per voi: siete presenti a voi stesse, dolcemente complicate e sicure al punto giusto. Cosa chiedete di più?

