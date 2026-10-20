Oroscopo di oggi 20 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Martedì 20 ottobre porta nuove opportunità, emozioni e qualche sfida da affrontare. Le stelle invitano a seguire l’intuito, soprattutto nelle questioni sentimentali e professionali. Scopriamo cosa riserva questa giornata ai dodici segni zodiacali. Oroscopo del 20 ottobre: le previsioni segno per segno Ariete Giornata ricca di energia e determinazione. In amore cresce la complicità e i single potrebbero fare incontri interessanti. Sul lavoro arrivano soddisfazioni grazie alla vostra sicurezza. Fortuna favorevole. Toro Avete tanta voglia di fare, ma attenzione a non stancarvi troppo. In amore servono maggiore presenza e dolcezza. Sul lavoro riuscirete a risolvere problemi complicati. Prudenza nelle decisioni economiche. Gemelli Brillantezza e ottimismo caratterizzano questa giornata. L’amore regala passione e nuove emozioni. Sul lavoro potrebbero presentarsi occasioni da …