Crema pasticcera alla zucca: deliziosa, delicata e pronta in pochissimo tempo

La crema pasticcera alla zucca è una preparazione autunnale irresistibile, perfetta per chi ama i dolci cremosi e dal sapore delicato. Una variante originale della classica crema pasticcera, caratterizzata da un bellissimo colore arancione e da una consistenza morbida e vellutata. Ideale per farcire torte, crostate, bignè e biscotti, è buonissima anche gustata al cucchiaio. Prepararla è semplicissimo e bastano pochi ingredienti economici. Ingredienti per 4 persone 200 g di zucca pulita 300 ml di latte intero 2 tuorli d’uovo 100 g di zucchero semolato 30 g di amido di mais Un pizzico di cannella in polvere Procedimento: come preparare la crema pasticcera alla zucca Preparate la zucca: eliminate buccia, semi e filamenti, quindi tagliate la polpa a cubetti. Lessatela …

La crema pasticcera alla zucca è una preparazione autunnale irresistibile, perfetta per chi ama i dolci cremosi e dal sapore delicato. Una variante originale della classica crema pasticcera, caratterizzata da un bellissimo colore arancione e da una consistenza morbida e vellutata. Ideale per farcire torte, crostate, bignè e biscotti, è buonissima anche gustata al cucchiaio. Prepararla è semplicissimo e bastano pochi ingredienti economici.

Ingredienti per 4 persone

200 g di zucca pulita

300 ml di latte intero

2 tuorli d’uovo

100 g di zucchero semolato

30 g di amido di mais

Un pizzico di cannella in polvere

Procedimento: come preparare la crema pasticcera alla zucca

Preparate la zucca: eliminate buccia, semi e filamenti, quindi tagliate la polpa a cubetti. Lessatela in acqua per circa 10-15 minuti, finché diventa morbida. Frullate: scolate accuratamente la zucca e frullatela fino a ottenere una purea liscia, senza grumi. Scaldate il latte: versatelo in un pentolino e fatelo riscaldare a fiamma dolce, senza portarlo a ebollizione. Lavorate i tuorli: in una ciotola mescolate i tuorli con lo zucchero e l’amido di mais, utilizzando una frusta per ottenere un composto omogeneo. Unite gli ingredienti: incorporate gradualmente il latte caldo al composto di uova, mescolando continuamente. Trasferite nuovamente tutto nel pentolino. Aggiungete la zucca: incorporate la purea e un pizzico di cannella, amalgamando accuratamente. Fate addensare: cuocete a fuoco basso, mescolando con la frusta, fino a ottenere una crema densa e vellutata. Lasciate raffreddare: trasferite la crema in una ciotola e copritela con pellicola alimentare a contatto. Fatela raffreddare rapidamente prima di riporla in frigorifero.

I segreti per una crema alla zucca perfetta

Per un risultato davvero irresistibile scegliete una zucca dalla polpa dolce e poco acquosa, come la Delica. Scolatela accuratamente dopo la cottura per evitare una crema troppo liquida. Se desiderate un aroma più intenso, aggiungete un pizzico di vaniglia oppure della scorza d’arancia grattugiata.

Come utilizzare la crema pasticcera alla zucca

Questa crema è perfetta per farcire crostate di pasta frolla, pan di Spagna, bignè e dolci al cucchiaio. Potete anche servirla in bicchierini con biscotti sbriciolati e una spolverata di cannella, realizzando un dessert autunnale elegante e goloso.

Come conservarla

La crema pasticcera alla zucca si conserva in frigorifero, all’interno di un contenitore ben chiuso, per un massimo di 2 giorni. Prima di utilizzarla mescolatela delicatamente per restituirle la sua consistenza cremosa.