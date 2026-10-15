Oroscopo del 15 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Le stelle del 15 ottobre portano emozioni, novità e qualche sorpresa inaspettata. Alcuni segni vivranno una giornata ricca di soddisfazioni, mentre altri dovranno affrontare piccoli ostacoli con pazienza. Scopriamo cosa riserva questo giovedì a tutti i dodici segni zodiacali. Ariete Giornata dinamica, soprattutto sul lavoro. Avete voglia di mettervi in gioco e dimostrare quanto valete. In amore evitate discussioni inutili. Fortuna discreta. Toro Le stelle invitano alla calma. Una questione economica richiede attenzione, ma niente paura. In amore torna la voglia di tenerezza e complicità. Serata rilassante. Gemelli La comunicazione è il vostro punto di forza. Ottime occasioni per chiarire malintesi e stringere nuove amicizie. Sul lavoro potrebbe arrivare una proposta interessante. Cancro Qualche pensiero familiare potrebbe rendervi nervosi. Cercate …