Benzina alle stelle, come risparmiare un sacco di soldi

Fare il pieno è diventato una delle spese più pesanti per chi utilizza l’automobile ogni giorno. Eppure esistono piccoli accorgimenti che permettono di consumare meno carburante e alleggerire il conto alla pompa. Dalla pressione delle gomme al modo di accelerare, alcune abitudini apparentemente insignificanti possono fare una differenza sorprendente. Ogni volta che si entra in un distributore, il pensiero corre inevitabilmente al costo del pieno. La benzina rappresenta una voce importante nel bilancio di molte famiglie, soprattutto per chi deve utilizzare l’auto per raggiungere il posto di lavoro, accompagnare i figli a scuola o affrontare lunghi spostamenti quotidiani. Quello che molti automobilisti sottovalutano, però, è che risparmiare sulla benzina non significa soltanto cercare il distributore più economico. Una parte dei …

Fare il pieno è diventato una delle spese più pesanti per chi utilizza l’automobile ogni giorno. Eppure esistono piccoli accorgimenti che permettono di consumare meno carburante e alleggerire il conto alla pompa. Dalla pressione delle gomme al modo di accelerare, alcune abitudini apparentemente insignificanti possono fare una differenza sorprendente.

Ogni volta che si entra in un distributore, il pensiero corre inevitabilmente al costo del pieno. La benzina rappresenta una voce importante nel bilancio di molte famiglie, soprattutto per chi deve utilizzare l’auto per raggiungere il posto di lavoro, accompagnare i figli a scuola o affrontare lunghi spostamenti quotidiani. Quello che molti automobilisti sottovalutano, però, è che risparmiare sulla benzina non significa soltanto cercare il distributore più economico. Una parte dei consumi dipende direttamente dal modo in cui si guida, dalle condizioni del veicolo e da alcune scelte che vengono compiute ogni giorno senza pensarci troppo.

Un’automobile può consumare sensibilmente di più anche quando non presenta guasti evidenti. Pneumatici poco gonfi, accelerazioni improvvise, bagagliaio carico di oggetti inutili e utilizzo eccessivo del climatizzatore possono incidere sulla quantità di carburante necessaria per percorrere gli stessi chilometri. Modificare queste abitudini permette di migliorare l’efficienza dell’auto senza necessariamente affrontare spese importanti. Ridurre il consumo di benzina è possibile anche senza cambiare automobile, purché si presti attenzione a una serie di dettagli spesso trascurati. Il risparmio effettivo dipende naturalmente dal modello, dai chilometri percorsi, dal traffico e dallo stile di guida, ma nel corso dell’anno la differenza può diventare significativa.

Il segreto per consumare meno carburante si nasconde in gesti che facciamo ogni giorno

Uno degli aspetti che incidono maggiormente sui consumi è il comportamento al volante. Accelerare bruscamente quando il semaforo diventa verde, frenare all’ultimo momento e continuare ad aumentare e diminuire la velocità costringe il motore a lavorare in modo meno efficiente. Al contrario, una guida fluida e una velocità il più possibile costante aiutano a risparmiare carburante, soprattutto nei percorsi cittadini caratterizzati da frequenti rallentamenti. Anticipare le condizioni del traffico, mantenere una distanza di sicurezza adeguata e rallentare gradualmente permette di limitare le accelerazioni inutili. Anche scegliere correttamente le marce ha la sua importanza: con un cambio manuale è generalmente conveniente passare a una marcia superiore senza portare inutilmente il motore a regimi elevati, evitando però di farlo lavorare sottosforzo. Nei tragitti extraurbani, inoltre, moderare la velocità può produrre benefici importanti. A velocità elevate, infatti, aumenta la resistenza dell’aria e il motore deve utilizzare più energia per mantenere l’andatura. Viaggiare rispettando i limiti e senza accelerazioni continue rappresenta quindi una scelta vantaggiosa sia per la sicurezza sia per il portafoglio.

Un altro elemento fondamentale riguarda la manutenzione. Controllare regolarmente la pressione degli pneumatici può contribuire a ridurre il consumo di benzina, perché gomme insufficientemente gonfie aumentano la resistenza al rotolamento e richiedono un maggiore sforzo al motore. La pressione deve essere verificata preferibilmente a pneumatici freddi, seguendo i valori indicati dal costruttore del veicolo e senza gonfiare eccessivamente le gomme nel tentativo di risparmiare. Anche filtri dell’aria, candele e sistema di alimentazione devono essere mantenuti in condizioni efficienti secondo il programma di manutenzione previsto. Un motore che funziona correttamente utilizza il carburante in modo più efficace rispetto a uno trascurato. Non bisogna dimenticare il peso dell’automobile: trasportare continuamente oggetti inutili nel bagagliaio aumenta il carico e può far crescere i consumi, soprattutto nei percorsi con frequenti partenze. Lo stesso vale per portapacchi e box da tetto lasciati montati quando non servono, perché possono peggiorare l’aerodinamica. Eliminare il peso superfluo e gli accessori esterni non necessari è quindi un accorgimento semplice che non richiede alcun investimento.

Dal climatizzatore al pieno: gli errori insospettabili che fanno spendere di più

Tra le abitudini che possono incidere sul consumo di carburante c’è anche l’utilizzo dell’aria condizionata. Il climatizzatore richiede energia per funzionare e, soprattutto nei tragitti brevi e nelle giornate molto calde, può aumentare il lavoro del motore. Questo non significa che sia necessario rinunciare al comfort, ma che conviene utilizzare il climatizzatore in modo intelligente per evitare sprechi di benzina. Impostare una temperatura ragionevole, evitare di raffreddare eccessivamente l’abitacolo e parcheggiare all’ombra quando possibile sono accorgimenti utili. Anche i finestrini possono influenzare i consumi: alle basse velocità aprirli può essere una soluzione per rinfrescare l’abitacolo, mentre in autostrada tenerli completamente abbassati aumenta la resistenza aerodinamica. Un’altra abitudine da correggere riguarda il motore lasciato acceso inutilmente durante le soste. Quando ci si ferma a lungo e le condizioni lo consentono, spegnerlo evita di bruciare carburante senza percorrere alcun chilometro. Sulle automobili moderne non è inoltre necessario lasciare il motore acceso per diversi minuti prima di partire nelle normali condizioni d’uso: è preferibile iniziare a guidare con gradualità, evitando accelerazioni intense finché il motore non raggiunge la temperatura di esercizio.

Il risparmio continua anche prima di arrivare al distributore. Confrontare i prezzi praticati dagli impianti presenti lungo il proprio percorso può permettere di spendere meno per ogni litro acquistato. Una differenza di appena 10 centesimi al litro, su un pieno da 50 litri, equivale a 5 euro risparmiati. Ripetendo lo stesso risparmio per quattro pieni al mese, si arriverebbe a 240 euro nell’arco di un anno. Naturalmente bisogna considerare anche la distanza del distributore: percorrere molti chilometri in più soltanto per trovare benzina a un prezzo inferiore può annullare il vantaggio economico. È utile anche pianificare gli spostamenti, raggruppando commissioni e appuntamenti nella stessa zona per evitare viaggi ripetuti. Chi utilizza spesso l’automobile può osservare i consumi reali attraverso il computer di bordo oppure calcolando i chilometri percorsi tra due pieni. Questo permette di capire quali abitudini incidono maggiormente sulla spesa. Anche la scelta di carburanti più costosi merita attenzione: non è detto che un prodotto con additivi garantisca un risparmio sufficiente a compensare il prezzo maggiore, perciò è importante attenersi alle specifiche del costruttore. Se, nonostante una guida regolare e una manutenzione corretta, l’auto comincia improvvisamente a consumare molto più del solito, può essere opportuno far controllare pneumatici, freni, filtri e sistema di alimentazione da un professionista.