Orchidee, è questo il trucco per farle crescere bene: in pochi lo sanno

Come prendersi cura delle orchidee? Alcuni preziosi consigli da mettere in pratica, divenendo così dei veri esperti.

Amate e richieste come piante d’arredamento, difficile resistere al fascino delle orchidee, così belle e raffinate. Un figurone che permette di ricreare un’atmosfera chic ma al contempo si rivelano particolarmente delicate, bisognose di molta cura, soprattutto durante il periodo estivo. D’altronde è complicato per chiunque sopravvivere alla calura, specialmente per i fiori, a maggior ragione se si è in procinto di partire, rischiando di non apportare loro la giusta quantità d’acqua.

A questo riguardo, un piccolo trucchetto per viaggiare in serenità senza doversi preoccupare del proprio coloratissimo balcone fiorito: bastano alcune bottigliette di plastica da riciclare su cui effettuare un piccolo foro sul tappo, le si riempiano d’acqua dopodiché capovolgerle nel terriccio affinché l’impianto d’irrigazione home-made possa funzionare alla perfezione, almeno per alcuni giorni. Tornando alle nostre splendide orchidee, anch’esse necessitano di importanti accortezze poiché molto esigenti.

Ma come fare per permettere che crescano al meglio e in salute? Esiste un piccolo trucchetto che vi svolterà l’attività di giardinaggio in pochi secondi.

Orchidee, svelato il segreto per renderle rigogliose e perfettamente in salute: si fa così

Questa varietà richiede accorgimenti da non sottovalutare, come si accennava poc’anzi. Ad esempio l’importanza dell’ambiente circostante, che sia ombreggiato e ventilato ma al contempo luminoso. Anche la scelta del vaso risulta vitale per la sua esistenza, soprattutto si opti per quei contenitori trasparenti, costituiti da piccoli fori, al fine di garantire una buona aerazione. Inoltre non si dimentichi il nutrimento per la pianta stessa ovvero un concime a base di azoto, potassio e fosforo.

Ma l’aspetto fondamentale riguarda la modalità di innaffiamento. Difatti necessitano di acqua circa ogni cinque o dieci giorni, in base al substrato di cui sono composte le orchidee stesse ma si raccomanda l’effettuazione di tale operazione al mattino presto affinché durante la giornata possa evaporare senza problemi. Attenzione alle foglie, mai bagnarle, evitando così che possano marcire o sviluppare malattie: oltretutto quest’ultimo consiglio vale per molte specie botaniche.

Altro elemento a cui si dovrà prestare molta cura è proprio la temperatura dell’acqua, che sia ambiente e mai fredda, escludendo così un grave shock termico, visto anche il termometro bollente di questi giorni. Inoltre non deve risultare calcarea, dal punto di vista della composizione bensì leggera. Solo ponendo in pratica questi preziosi suggerimenti che si potrà godere a lungo delle proprie piante dai fiori variopinti, regalandoci così buonumore e tanta allegria.