Ombretti in crema o polvere, per un make up perfetto ecco quale devi usare

Si tende a pensare che gli ombretti siano tutti uguali, che la differenza stia solo nel colore o nella finitura. Poi arriva il momento di stenderli e qualcosa non funziona… sai che hai sbagliato cosa, ma ti serve davvero capire per poter entrare subito in azione.

Quello in polvere si deposita nelle pieghe della palpebra dopo un’ora, quello in crema si accumula formando antiestetici grumi. La colpa non è del prodotto, ma della scelta sbagliata rispetto a cosa si vuole ottenere.

Gli ombretti hanno un ruolo preciso nel make up: definiscono lo sguardo, ne cambiano l’espressione, costruiscono profondità dove non c’è. Ma per farlo devono essere applicati nel modo corretto, e prima ancora bisogna sapere quale texture fa al caso proprio.

Come vanno usati per ottenere risultati diversi

La tecnica di applicazione cambia radicalmente a seconda della formulazione. Gli ombretti in polvere richiedono una base: la palpebra va preparata con un primer specifico o con un velo di correttore asciugato con cipria, altrimenti i pigmenti si legano al sebo naturale della pelle e migrano nelle pieghe.

Si stendono con pennelli, mai con le dita, e si costruiscono per stratificazione successiva, partendo dalle tonalità più chiare e aggiungendo gradualmente quelle scure nelle pieghe e all’angolo esterno.

Gli ombretti in crema, al contrario, si lavorano meglio con i polpastrelli: il calore delle dita li ammorbidisce e li rende più sfumabili. Vanno applicati rapidamente perché tendono a fissarsi in pochi secondi, e una volta asciutti non si possono più correggere senza rovinare tutto. Si possono usare da soli per un effetto veloce e luminoso, o come base sotto le polveri per intensificarne la durata e la pigmentazione.

La differenza sostanziale tra polvere e crema

La distinzione tra ombretto in polvere e in crema non è solo una questione di consistenza, ma di composizione chimica e di comportamento sulla pelle. Gli ombretti in polvere sono composti da pigmenti micronizzati legati a polveri inerti come talco, mica o silice. Sono leggeri, facilmente sfumabili, e permettono di costruire intensità gradualmente. Ma proprio per la loro natura porosa, assorbono i lipidi della pelle e senza una base adeguata tendono a ossidarsi e a sparire.

Gli ombretti in crema, invece, contengono una percentuale di leganti grassi come siliconi, cere o oli che li rendono idrorepellenti e più resistenti alla migrazione. Aderiscono direttamente alla pelle e creano una pellicola continua che non si sposta, ma proprio per questo sono meno sfumabili una volta asciutti.

La scelta dipende da cosa si cerca: se si vuole un trucco modulabile, sfumato, da costruire con calma, la polvere è la strada giusta. Se si cerca durata, intensità di colore e velocità di applicazione, la crema vince su tutta la linea. Le pelli secche tollerano meglio le formule in crema, che non evidenziano le squame, mentre quelle grasse devono puntare sulle polveri, che assorbono il sebo in eccesso. Chi ha la palpebra cadente o segnata dovrebbe evitare le polveri troppo leggere, che si depositano nei solchi, e preferire formule cremose a lunga tenuta.