Olio della frittura, non buttarlo! Fallo diventare un ottimo sapone, ecco come

Molte persone sono abituate a buttare l’olio della frittura, ma in realtà può essere riutilizzato per creare un ottimo sapone.

Negli ultimi tempi tantissimi italiani sono stati costretti a fare dei salti mortali per arrivare a fine mese dato che il nostro paese ha affrontato un periodo di crisi soprattutto dopo il Covid-19.

Per questo motivo molti hanno messo in pratica diverse soluzioni per cercare di risparmiare ed evitare di spendere troppi soldi nel corso del mese: tra queste soluzioni c’è sicuramente il riciclo.

Quando si parla di riciclo non si sta solo parlando della raccolta differenziata, ma dell’azione di utilizzare un apparente rifiuto per creare qualcosa di nuovo. Ci sono diversi modi per dare nuova vita a quelli che generalmente vengono definiti scarti e gettiamo nella spazzatura e questo nel corso di un mese fa risparmiare diversi soldi. Per esempio l’olio di frittura esausto si può riutilizzare per creare un ottimo sapone.

Non buttare l’olio esausto: puoi riciclarlo per creare soluzioni alternative

L’olio esausto, che è generalmente quello che rimane nella padella o nella friggitrice dopo aver concluso il processo di frittura, non può essere gettato nello scarico del lavandino come fanno in molti. Non solo può otturare e danneggiare le tubature, ma può anche essere molto inquinante: per questo motivo andrebbe messo in una tanica o in una bottiglia e versarlo nei punti di raccolta per l’olio esausto.

Non tutti i comuni hanno a disposizione punti di raccolta e molte volte bisogna camminare tanto prima di raggiungerli, ecco perché esistono soluzioni alternative per utilizzare l’olio esausto senza gettarlo via. Per esempio è stato scoperto che l’olio è un ottimo ingrediente per creare delle miscele chimiche per saponi o anche per candele profumate.

Chiaramente per creare il sapone non serve soltanto l’olio esausto, ma anche altri componenti chimici come ad esempio la soda caustica. Per questo motivo è chiaramente doveroso fare attenzione, poiché si stanno maneggiando prodotti che possono essere pericolosi per la nostra incolumità, tossici e che potrebbero causare irritazioni soprattutto agli occhi, dunque bisogna rispettare tutte le norme di sicurezza.

Il risultato in ogni caso è qualcosa di veramente impensabile dato che molti credono che il sapone realizzato con l’olio potrebbe causare fragranze maleodoranti e farci rimanere la puzza di frittura sulle mani e sulla pelle, ma in realtà non è così perché il sapone che ne verrà fuori sarà altamente profumato.