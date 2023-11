Ogni volta che tiri l’acqua del WC metti a rischio la tua salute: come proteggersi

Tutti possiamo ritrovarci ad usare i bagni pubblici. Ebbene, bisogna fare molta attenzione anche quando tiriamo l’acqua.

Quando siamo in un bagno pubblico, raramente pensiamo a quanto potenzialmente pericoloso possa essere lo sciacquone del WC. Tuttavia, una nuova ricerca condotta da un team di ingegneri ha fatto luce su una realtà sorprendente e forse inquietante: ogni volta che tiriamo l’acqua del WC senza abbassare il coperchio, liberiamo nell’aria minuscole gocce d’acqua cariche di microbi, mettendo a rischio la nostra salute.

Grazie alla tecnologia laser, i ricercatori sono riusciti a “vedere” ciò che accade quando si aziona lo sciacquone in un bagno pubblico senza coperchio. Utilizzando laser verdi luminosi e sofisticate apparecchiature fotografiche, il team ha condotto un esperimento che ha rivelato la rapida diffusione di microscopiche gocce d’acqua nell’aria. Queste gocce, invisibili a occhio nudo, trasportano agenti patogeni come E. coli, norovirus e adenovirus, rappresentando così un potenziale rischio di esposizione per chi utilizza il bagno. Ma andiamo a capire come è stato svolto lo studio.

Cosa ha rivelato lo studio sull’acqua del wc

Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, è il primo a visualizzare direttamente la colonna di aerosol risultante dallo sciacquone e a misurare la velocità e la diffusione delle particelle al suo interno. John Crimaldi, autore principale dello studio e professore di ingegneria civile, ambientale e architettonica, sottolinea l’importanza di questa scoperta: “Se si tratta di qualcosa che non si può vedere, è facile far finta che non esista. Ma una volta visti questi video, non penserete più allo sciacquone del bagno nello stesso modo.”

Le immagini visive del processo di diffusione microbica hanno un impatto significativo sulla consapevolezza della salute pubblica. Oltre a suscitare attenzione, forniscono anche una base per sviluppare strategie volte a ridurre il rischio di esposizione. La comprensione delle traiettorie e delle velocità delle particelle aerosolizzate è fondamentale per implementare efficaci misure di disinfezione, ventilazione e progettazione igienica dei servizi igienici.

Secondo lo studio, le particelle trasportate dall’aria si diffondono rapidamente, raggiungendo un’altezza di 1,5 metri sopra il water in soli 8 secondi, viaggiando a una velocità di 2 metri al secondo. Mentre le gocce più grandi tendono a depositarsi rapidamente sulle superfici, le particelle più piccole, con dimensioni inferiori a 5 micron, possono rimanere sospese nell’aria per diversi minuti.

Il leader del team di ricerca, John Crimaldi, è noto per dirigere l’Ecological Fluid Dynamics Lab del CU Boulder, specializzato nell’utilizzo di strumentazione laser e serbatoi di fluidi per studiare fenomeni che vanno dagli odori che raggiungono le nostre narici al movimento di sostanze chimiche in corpi idrici turbolenti.

Lo studio ha coinvolto l’uso di due laser, di cui uno costantemente illuminava l’area sopra la toilette, mentre l’altro emetteva impulsi luminosi per misurare velocità e direzione delle particelle. Due telecamere ad alta risoluzione hanno catturato immagini dettagliate di questo processo. La toilette utilizzata nello studio era di tipo comune nei bagni pubblici del Nord America, priva di coperchio e dotata di un meccanismo di risciacquo cilindrico.

In conclusione, la prossima volta che siete tentati di tirare lo sciacquone senza abbassare il coperchio, pensate a cosa potreste involontariamente liberare nell’aria.