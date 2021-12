Cosa c'è stasera in tv: guida ai programmi di oggi

Pronti a scoprire cosa c’è stasera in tv per non perdere di vista le vostre trasmissioni preferite? Facciamo un tuffo tra i programmi della prima serata di oggi, venerdì 17 dicembre, con le anticipazioni su cosa andrà in onda sui principali canali del piccolo schermo! Vediamo subito la guida aggiornata e quali sono gli appuntamenti previsti dai palinsesti…

Oggi in tv: i programmi della prima serata

Vediamo subito cosa ci aspetta stasera in tv, con tanti programmi per tutti i gusti nel prime time del 17 dicembre 2021:

Rai 1 – 21:25 – The Voice Senior : terza puntata del grande show di Antonella Clerici sul primo canale Rai, nel cast Orietta Berti, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino.

– 21:25 – : terza puntata del grande show di Antonella Clerici sul primo canale Rai, nel cast Orietta Berti, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Rai 2 – 21:20 – Il mistero della casa del tempo : film fantasy con Jack Black e Cate Blanchett.

– 21:20 – : film fantasy con Jack Black e Cate Blanchett. Rai 3 – 21:20 – Sergio Marchionne : appuntamento con i documentari di Rai 3, in onda la storia di Sergio Marchionne, figura chiave nell’industria automobilistica.

– 21:20 – : appuntamento con i documentari di Rai 3, in onda la storia di Sergio Marchionne, figura chiave nell’industria automobilistica. Rete 4 – 21:20 – Quarto Grado : Gianluigi Nuzzi, Alessandra Viero e la loro squadra tornano con un nuovo appuntamento del format dedicato ai grandi casi della cronaca nera.

– 21:20 – : Gianluigi Nuzzi, Alessandra Viero e la loro squadra tornano con un nuovo appuntamento del format dedicato ai grandi casi della cronaca nera. Canale 5 – 21:20 – Grande Fratello Vip : Alfonso Signorini conduce una nuova puntata del reality show, tra i punti chiave della diretta di oggi anche il caso Alex Belli e Soleil Sorge…

– 21:20 – : Alfonso Signorini conduce una nuova puntata del reality show, tra i punti chiave della diretta di oggi anche il caso Alex Belli e Soleil Sorge… Italia 1 – 21:20 – Le Iene presentano: Due anni di Covid : nuovo appuntamento con il format che oggi porta in onda il tema della pandemia da Coronavirus.

– 21:20 – : nuovo appuntamento con il format che oggi porta in onda il tema della pandemia da Coronavirus. La7 – 21:15 – Propaganda Live : Diego Bianchi torna in onda con il suo talk di informazione e satira in un nuovo appuntamento.

– 21:15 – : Diego Bianchi torna in onda con il suo talk di informazione e satira in un nuovo appuntamento. Tv8 – 21:30 – Come ti organizzo il Natale: film commedia che vede nel cast Marshall Williams, Stephanie Izsak e Matthew Kevin Anderson.

Che il weekend abbia inizio, buona visione!