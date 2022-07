Oggetti in ceramica fai da te: tantissime idee creative

La ceramica è una delle declinazioni più versatili per tante creazioni fai da te, perfetta per creare oggetti deliziosi per la casa che si traducono in veri e propri capolavori di stile. E che raccontano molto di noi a seconda delle forme, dell’uso e dei colori usati per realizzarli… Ecco alcune delle idee più belle da replicare con le nostre mani!

Oggetti in ceramica fai da te: cosa creare per la casa

Anima d’argilla e decorazioni a tutta creatività! Così la passione per la ceramica fai da te si trasforma in una straordinaria avventura che oltrepassa la mera definizione di hobby e si traduce in veri e propri capolavori d’arte e originalità.

Foto Instagram | @mari.panu

In ceramica si possono creare fantastici piatti, sottobicchieri, portaoggetti, piatti, vassoi e ancora vasi, contenitori per zucchero/caffè e molto, molto altro ancora (come favolosi scacciapensieri)!

Foto Instagram | @mari.panu

Volete stupire davvero tutti? Impreziosite la vostra casa con “gioielli” in ceramica fatti a mano, lavori che raccontano di voi e della vostra personalità attraverso forme e colori sempre diversi e particolari…

Foto Instagram | @morenaboscolo

Con la ceramica fai da te, ad esempio, potete creare fantastiche ciotole per la tavola, perfette per i vostri aperitivi o per servire gli antipasti nel segno della fantasia!

Foto Instagram | @nicolahartstudios

E che dire di uno splendido vassoio dalla forma leggermente irregolare, con un caldo color lampone che fa venire l’acquolina in bocca? Idea da abbinare a una serie di oggetti come piatti rigorosamente hand made!

Foto Instagram | @nicolahartstudios

Per una colazione nel segno dell’originalità, provate a creare fantastiche tazze bicolore, la ceramica si presta a mille declinazioni di tinte e forme!

Foto Instagram | @nicolahartstudios

Una volta realizzata la vostra “creatura” in ceramica, potete impreziosirla con decorazioni fatte a mano da replicare su tutti gli oggetti che vorrete, trasformandoli così in un originalissimo servizio coordinato per la casa!

Foto Instagram | @nicolahartstudios

Con la ceramica si possono realizzare anche fantastici piattini e portaoggetti da esporre in ogni angolo della casa, accenti di colore e creatività che renderanno speciale il vostro nido…