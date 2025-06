Approfitta degli sconti Ikea per tutto il mese di giugno per decorare il tuo giardino

Da Ikea trovi gli sconti per tutto il mese di giugno. Scopri cosa acquistare per il tuo giardino!

Fino al 4 luglio puoi approfittare delle offerte Ikea e arredare il tuo giardino come hai sempre desiderato. Per tutto il mese di giugno, quindi, potrai trovare tantissimi sconti e rinnovare lo spazio esterno della tua casa con complementi d’arredo di design e originali.

Sono oltre 150 i prodotti in offerta fino al 40% da Ikea, noi ne abbiamo selezionati alcuni, ideali per il giardino della tua dolce dimora. Quindi, scopri quali sono le offerte d’estate Ikea di cui approfittare assolutamente!

Offerta Ikea per il giardino: cosa comprare nel mese di giugno 2025

Cosa comprare in offerta da Ikea per il mese di giugno 2025? Questi sono prodotti che potrebbero piacerti per arredare il tuo giardino in maniera originale.

A poco meno di 20 euro puoi acquistare una serra antracite ideale per piante ed erbe, la puoi mettere all’aperto sia poggiata su un mobile che a terra. Se vuoi decorare il tuo giardino e non hai il pollice verde, puoi inserire al suo interno cactus o vari souviner. Insomma, un vero e proprio affare per rendere l’angolo esterno più accogliente!

Ikea ha abbassato il prezzo del suo tavolo da giardino che puoi trovare sia nero che marrone. Adatto a uno spazio esterno di piccole dimensioni, il tavolino è grande 55×54 cm e può essere utilizzato anche per un pranzo di coppia in giardino.

Se hai intenzione di mettere una poltrona all’esterno in cui poterti rilassare mentre leggi un libro, a 35 euro (scontata del 29%) trovi la poltrona con cuscini da abbinare. La trovi sia rossa che verde, due tonalità che ti permettono di rendere l’angolo relax colorato e piacevole. La trovi sul sito Ikea con il nome di “Onnestad“.

Decora il tuo giardino con le lanterne per cero, potrai posizionarle dove preferisci e dare quel tocco di eleganza in più al tuo ambiente esterno. Le trovi scontate del 40%, impossibile non approfittarne!

Hai tempo fino a inizio luglio per fare la tua scelta, recati in uno store Ikea vicino a te oppure acquista direttamente online i prodotti desiderati! A tal proposito, ti suggeriamo di verificare sempre la disponibilità in negozio tramite il sito web, altrimenti rischi di fare un viaggio a vuoto e non trovare nulla nello store più vicino a te. Puoi anche prenotare il prodotto online e ritirarlo direttamente in sede, altrimenti approfitta della consegna standard e attendi il prodotto direttamente a casa!