L’inverno è finalmente andato via e, per festeggiare l’arrivo della primavera, Amazon ha deciso lanciare una serie di super offerte veramente convenienti. Dalla mezzanotte del 24 Marzo infatti (fino al 31 Marzo), sono disponibili le cosiddette offerte di Primavera.

Si tratta di una serie di sconti super convenienti su una gamma davvero vasta di prodotti: dalla tecnologia all’abbigliamento, passando dai prodotti per la cucina a quelli per le camerette dei vostri bimbi. Insomma, tantissimi articoli a prezzi super competitivi.

Tra le innumerevoli offerte proposte da Amazon in occasione degli sconti di primavera non potete assolutamente perdere quelle dedicate ai prodotti per la prima infanzia. Scopriamole insieme.

Offerte di Primavera, i giochi per la prima infanzia

Se siete alla ricerca di nuovi giochi per i vostri bambini o alla ricerca di qualche regalo per i figli delle vostre amiche, non dovete lasciarvi assolutamente sfuggire questi pezzi.

Il tappetino che diventa una palestra

Il primo che vi proponiamo oggi è un tappetino/palestra. Misura 1,22 metri e si può trasformare tranquillamente in palestrina o box. Include anche alcuni simpatici giochini come ad esempio un simpatico elefantino luminoso. Sicuro e stabile piattaforma per pre-walking Wild Ones

Foto Amazon

Girello con elefantino e scimmietta

Vi proponiamo anche un girello con elefantino e scimmietta. Questo girello ha i piedini in gomma e un sedile che sostiene il bambino con 3 diverse posizioni di altezza. In più si illumina e riproduce suoni.

Foto Amazon

Il tavolino musicale che farà impazzire i vostri bimbi

Ancora, ecco uno stupendo tavolino musicale. Il bambino potrà scegliere tra 22 strumenti e le 3 diverse modalità di gioco, per stimolare la sua creatività. Inoltre, in modalità Learn, il bambino può scoprire nome dello strumento, dei colori e di molto altro ancora.

Oggetti per vivere più serenamente la cameretta

Se invece siete alla ricerca di oggetti di arredo per vivere in sicurezza e più serenamente la cameretta continuate a leggere e non lasciatevi sfuggire queste occasioni imperdibili.

L’Altalena compatta Hugs & Hoots

Si tratta di un’altalena dal tessuto ultra soffice color pastello. Ha cinque diverse velocità di dondolio con timer a 3 tempi di spegnimento. Si possono impostare 8 melodie rilassanti e 3 suoni della natura. L’altalena inoltre è piegabile e adatta al trasporto.

Foto Amazon

Culla pieghevole Dream’n Play Plus

Dream’n Play Plus è una culla pieghevole e da viaggio. Può essere aperta e chiuso in un attimo. Inoltre da piegata occupa davvero poco spazio, così da aiutare a gestire gli spazi di casa. La culla include anche il materassino rigido pieghevole e una pratica borsa.

Monitor audio Chicco per neonati

Si tratta di un dispositivo che ti permette di monitorare il sonno del tuo bambino in tutta sicurezza. Si attiva automaticamente ad ogni suono del bebè. Il segnale del baby monitor inoltre, si trasmette fino a 300 metri di distanza.

Box palestrina

Pratico box di forma rettangolare con tappeto gioco rimovibile ricco di stimoli e giochi ispirato al tema della fattoria. Accompagna la crescita del bambino coniugando l’aspetto del gioco con quello educativo e creativo.

Palestrina Soft & Play Sweet Life

Si tratta di un centro attività con tappeto gioco e palestrina, ricco di pupazzi e giochi con stimoli sonori, tattili e visivi, per intrattenere e sviluppare i sensi del bambino. Questo box è dotato di cuscino soft touch in morbido tessuto, 4 peluche a forma di fiori e un uccellino, 3 giochi specchio.

Foto Amazon

Lettino con sponda a scomparsa

Il lettino in legno Bunny&Co di Foppapedretti ha una sponda regolabile a due altezze, per facilitare il riordino del lettino. In più, la sponda può essere posizionata sotto il lettino per trasformarlo in un comodo divanetto. Il lettino poi ha un ampio cassetto inferiore e ruote gommate antigraffio, con sistema frenante, per facilitare gli spostamenti.