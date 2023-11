Occhio incappucciato, il trucco perfetto per aprire lo sguardo: non potrai più farne a meno

Per ogni sguardo vi è un trucco per valorizzare la forma dell’occhio: per quelli incappucciati si può optare per la tecnica a triangolo.

Ogni sguardo racchiude la sua bellezza, mentre il make up funge da modellante per valorizzarne le caratteristiche. In questo caso prendiamo l’esempio del cosiddetto ‘occhio incappucciato’, ossia caratterizzato da uno strato di pelle che si appoggia sulla palpebra mobile, quasi a renderla invisibile. Come ci spiega ClioMakeup, nonché nota professionista del settore, per valorizzare questo tipo di sguardo, le sopracciglia dovrebbero essere messe in primo piano, dettaglio importante di questo taglio dell’occhio. Oltre al fatto che queste, per valorizzare lo sguardo, andrebbero curate e disegnate alla perfezione, vi sono altri utilissimi trucchi per mostrare l’immagine migliore di sé.

Anche le ciglia, infatti, giocano un ruolo importante nel complesso. Se truccate con un mascara allungante e volumizzante hanno il potere di aprire lo sguardo e ‘colmare’ così la copertura dello strato di pelle sulla palpebra mobile. Nonostante questi semplici trucchi, vi è la tecnica del triangolo, che senza particolare manualità nell’utilizzo di matite e ombretti, è in grado di donare una forma magnetica al proprio sguardo.

Occhio incappucciato e metodo del triangolo: il trucco perfetto per aprire lo sguardo

L’obiettivo di questa tecnica è ovviamente quello di valorizzare lo sguardo con alcuni effetti ottici. Per iniziare, è bene sapere cosa non fare: no alla linea spessa sulla rima superiore, perché tende a chiudere ulteriormente lo sguardo. Meglio una riga sottile dentro le ciglia. Da evitare anche le codine troppo basse: anch’esse donano un aspetto stanco.

Il metodo migliore è indubbiamente quello del triangolo che prevede, o con l’utilizzo di ombretto, o di una matita, la creazione – appunto – di un triangolo nella parte finale dell’occhio. Per semplificare la procedura, l’ideale sarebbe quello di ricreare una linea che parte dalla palpebra fissa (a metà dell’occhio), che continua in parallelo, fino alla fine del sopracciglio. A questo punto, si crea una codina che si andrà a congiungere con la linea precedente e, come si vede nella foto, andrà a creare la forma del nostro triangolo.

Infine, con l’ausilio di un pennello, si va a sfumare il tutto, ponendo una certa attenzione alla parte finale dell’occhio, che andrà intensificata con altro prodotto: l’ombretto è perfetto. Dopodiché, un’applicazione leggera della matita all’interno dell’occhio (nella parte superiore), e una passata di colore chiaro o semplicemente una delineazione della codina. In questo modo, lo sguardo apparirà luminoso, sensuale ed indubbiamente magnetico.