Occhi piccoli addio: il segreto per ingrandire lo sguardo mai rivelato dai make-up artist

C’è un segreto infallibile per ampliare lo sguardo e per far sembrare gli occhi più grandi. Ecco cosa fare.

L’obiettivo di tutte le donne è quello di avere occhi appariscenti e grandi come quelli di un cerbiatto. Non sempre, però, ci si può affidare a madre natura. In queste situazioni, si può ricorrere al make-up che. Ovviamente, non si può procedere in modo casuale perché, così facendo, si rischierebbe solo di peggiorare le cose.

Ci sono delle tecniche che, se apprese, sono davvero in grado di fare la differenza. Inoltre, non serve avere prodotti particolari a casa. Sarà sufficiente utilizzare matite, ombretti e pennelli. In base al tipo di occhio, può essere necessario attuare delle “correzioni”. Esse sono accomunate da un segreto infallibile, ben conosciuto dai make-up artist.

Rendere gli occhi più grandi: il segreto per usare il make-up al meglio

Gli occhi rappresentano una delle parti fondamentali del viso. Per questo motivo, i make-up artist cercano sempre di valorizzarli in tutti i modi possibili. In commercio, ci sono tantissimi prodotti volti a questo scopo, ma non tutti sono adatti. Inoltre, bisogna saperli combinare nel modo corretto perché, per esempio, sbagliando la stesura della matita o quella dell’ombretto si rischia di dare l’impressione di avere gli occhi ancora più piccoli.

Ad oggi, sono due le tecniche più utilizzate in queste situazioni. Si possono realizzare a casa con semplicità. Sarà sufficiente avere solo un po’ di manualità. Inoltre, c’è un elemento fondamentale che non andrà trascurato perché è proprio questo che consente di ottenere l’effetto desiderato: