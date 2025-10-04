Novità borse catalogo Desigual: 3 modelli che presto saranno sold out ovunque

Desigual è un marchio noto per la sua incredibile creatività. Scopriamo assieme quali sono le migliori novità borse del suo catalogo.

Con l’arrivo della nuova stagione, Desigual ci sorprende ancora una volta con una collezione di borse che non passano inosservate. Colorate, originali, artistiche: ogni modello racconta una storia e riflette lo stile inconfondibile del brand.

Non è un caso che quest’ultimo, in pochi anni, si sia imposto tra i più amati anche nella nostra Penisola. In fin dei conti, ha una personalità davvero unica. Bando alle ciance, tra le borse ci sono tre novità che stanno facendo impazzire le fashion addicted – e che, ci scommetto, andranno a ruba molto presto.

Scopriamole insieme.

Novità borse catalogo Desigual: Mr.Christian LaCroix

Quando l’estro creativo di Christian Lacroix incontra l’anima audace di Desigual, nasce una borsa che è una vera opera d’arte da indossare. Questo modello, firmato dal celebre stilista francese, è una celebrazione del patchwork artistico: colori intensi, stampe etniche e dettagli raffinati si fondono per creare un pezzo unico e sofisticato.

La silhouette è comoda e versatile, adatta sia per un uso quotidiano che per dare un tocco di personalità a un look più elegante. Internamente è ben organizzata, con scomparti funzionali e una chiusura sicura. È la scelta perfetta per chi ama distinguersi senza rinunciare alla praticità.

Borsa media ovale in denim patch

Il denim è tornato protagonista, e Desigual lo reinventa in una versione patchwork che è pura energia visiva. Questa borsa ovale media unisce varie tonalità di jeans in un design dinamico e urban, ideale per chi cerca uno stile casual ma con carattere.

La forma ovale le conferisce un’aria retrò ma estremamente attuale, mentre i manici robusti e la tracolla regolabile garantiscono comfort in ogni occasione. È perfetta con un outfit street style, ma sorprendentemente chic anche con un look più minimal. Un must-have di stagione per chi ama i contrasti e la sperimentazione.

Borsa piccola con applicazioni farfalle

Delicata, romantica e dal fascino bohémien: questa borsa piccola è l’accessorio ideale per completare i look autunnali con un tocco poetico. Le applicazioni a forma di farfalle, cucite con cura su una base dai toni neutri, donano movimento e originalità al modello.

Compatta ma capiente, è ideale per le uscite serali o le giornate in cui vuoi portare con te solo l’essenziale. Il dettaglio che fa la differenza? La possibilità di portarla sia a mano che a tracolla, rendendola perfetta per ogni momento della giornata.

Sei un’amante delle borse? Ti consiglio anche di dare un’occhiata al bauletto orizzontale borsa di tendenza.