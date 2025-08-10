Il bauletto orizzontale è la borsa che indosserai per tutto il 2025, da mattina a sera

È lei la borsa del 2025, il bauletto orizzontale da portare tutti i giorni. Scopri le nuance più in voga

La borsa bauletto orizzontale è il modello di tendenza del momento, capace di non passare inosservato. Un accessorio che aggiunge un tocco di stile in più al look: è la borsa che vorrai sfoggiare non solo quest’estate, ma anche nel periodo autunnale e invernale abbinata ai tuoi look più sofisticati.

Un modello strutturato e, spesso, anche capiente, la forma classica del bauletto lascia spazio a un trend più originale e creativo, quello del bauletto orizzontale. Il modello che fino a qualche anno fa andava di moda si presentava più arrotondato; il bauletto di ora, invece, vanta una forma più allungata e piatta.

Borsa bauletto orizzontale: l’accessorio di tendenza che rende i tuoi look ancora più chic

Il modello più in voga nel 2025 è in pelle o ecopelle, la nuance più richiesta in assoluto è sicuramente il marrone in tutte le sue sfumature.

Sfoggiare la borsa bauletto orizzontale non è mai noioso, anzi: ti permette di creare look più chic e ottenere, con un solo accessorio, un outfit dal tocco vintage e sofisticato.

La borsa marrone si presta perfettamente ai look autunnali, motivo per cui le fashion blogger consigliano di continuare a sfoggiare l’accessorio anche dopo la fine della stagione estiva.

Sono tanti i brand e le case di moda che propongono questo modello di borsa di tendenza in tutte le sue varianti. Dal low cost ai brand di lusso, sarà impossibile non trovare il modello adatto al proprio stile e al proprio budget.

Quando e come indossare la borsa bauletto orizzontale? Perfetta su look da giorno e su look da sera, è una borsa versatile che puoi indossare in qualsiasi occasione.

Quali sono gli abbinamenti più gettonati nel periodo estivo? Il bauletto può essere abbinato a qualsiasi tipologia di dress, anche un abito midi si sposa perfettamente con questo modello di borsa. Per un look più sofisticato, puoi scegliere di sfoggiare il tuo bauletto anche di sera, purché non sia di grosse dimensioni. Non perdere i vestiti di tendenza per l’estate 2025.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iconica Brand (@iconicabrand)



Anche un semplice look composto da jeans e t-shirt, ideale per il giorno quando le temperature non sono eccessivamente calde, può essere arricchito con un accessorio come il bauletto orizzontale.

Scegli tra i colori più in voga, oltre al marrone potrai trovare il bauletto nella tonalità del beige, panna e bordeaux con effetto lucido.