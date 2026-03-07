Non sono cioccolatini | ma rose del deserto al cioccolato

Croccanti, golose e pronte in poco tempo: le rose del deserto al cioccolato sono i biscotti irresistibili che ricordano le famose dune di sabbia. Le rose del deserto al cioccolato sono biscotti molto amati per la loro forma particolare e la consistenza croccante. Il nome nasce proprio dal loro aspetto: i fiocchi di cereali che ricoprono l’impasto creano una superficie irregolare che ricorda le rose di sabbia del deserto. All’interno, però, si nasconde un impasto morbido e ricco di cacao. Il segreto delle rose del deserto al cioccolato perfette sta nell’equilibrio tra l’impasto e i cornflakes che le rivestono. Durante la cottura i cereali diventano dorati e croccanti, mentre il cuore resta leggermente morbido e profumato di cioccolato, creando un …