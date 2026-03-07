Non sono cioccolatini | ma rose del deserto al cioccolato

rose del deserto 1

Croccanti, golose e pronte in poco tempo: le rose del deserto al cioccolato sono i biscotti irresistibili che ricordano le famose dune di sabbia.

rose del deserto 1

Croccanti, golose e pronte in poco tempo: le rose del deserto al cioccolato sono i biscotti irresistibili che ricordano le famose dune di sabbia.

Le rose del deserto al cioccolato sono biscotti molto amati per la loro forma particolare e la consistenza croccante. Il nome nasce proprio dal loro aspetto: i fiocchi di cereali che ricoprono l’impasto creano una superficie irregolare che ricorda le rose di sabbia del deserto. All’interno, però, si nasconde un impasto morbido e ricco di cacao.

Il segreto delle rose del deserto al cioccolato perfette sta nell’equilibrio tra l’impasto e i cornflakes che le rivestono. Durante la cottura i cereali diventano dorati e croccanti, mentre il cuore resta leggermente morbido e profumato di cioccolato, creando un biscotto davvero unico.

ingredienti della ricetta

  • 200 g di farina 00
  • 120 g di burro morbido
  • 120 g di zucchero
  • 1 uovo
  • 30 g di cacao amaro
  • 1 cucchiaino di lievito per dolci
  • 1 pizzico di sale
  • 120 g di cornflakes
  • Zucchero a velo q.b. (facoltativo)

procedimento passo passo della ricetta

  • Lavorare il burro morbido con lo zucchero fino a ottenere una crema.
  • Aggiungere l’uovo e mescolare fino a incorporarlo completamente.
  • Unire la farina setacciata con il cacao, il lievito e il pizzico di sale.
  • Mescolare fino a ottenere un impasto morbido e omogeneo.
  • Prelevare piccole porzioni di impasto formando delle palline.
  • Passare ogni pallina nei cornflakes premendo leggermente per farli aderire.
  • Disporre i biscotti su una teglia rivestita con carta forno.
  • Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 12-15 minuti.
  • Lasciare raffreddare completamente prima di servirli.
  • Se desiderato, spolverare con zucchero a velo.

Le rose del deserto al cioccolato sono pronte: croccanti fuori e morbide dentro. Biscotti semplici ma scenografici, perfetti per la colazione, la merenda o per accompagnare una tazza di tè.

