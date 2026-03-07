Non sono cioccolatini | ma rose del deserto al cioccolato

Croccanti, golose e pronte in poco tempo: le rose del deserto al cioccolato sono i biscotti irresistibili che ricordano le famose dune di sabbia.
Le rose del deserto al cioccolato sono biscotti molto amati per la loro forma particolare e la consistenza croccante. Il nome nasce proprio dal loro aspetto: i fiocchi di cereali che ricoprono l’impasto creano una superficie irregolare che ricorda le rose di sabbia del deserto. All’interno, però, si nasconde un impasto morbido e ricco di cacao.
Il segreto delle rose del deserto al cioccolato perfette sta nell’equilibrio tra l’impasto e i cornflakes che le rivestono. Durante la cottura i cereali diventano dorati e croccanti, mentre il cuore resta leggermente morbido e profumato di cioccolato, creando un biscotto davvero unico.
ingredienti della ricetta
- 200 g di farina 00
- 120 g di burro morbido
- 120 g di zucchero
- 1 uovo
- 30 g di cacao amaro
- 1 cucchiaino di lievito per dolci
- 1 pizzico di sale
- 120 g di cornflakes
- Zucchero a velo q.b. (facoltativo)
procedimento passo passo della ricetta
- Lavorare il burro morbido con lo zucchero fino a ottenere una crema.
- Aggiungere l’uovo e mescolare fino a incorporarlo completamente.
- Unire la farina setacciata con il cacao, il lievito e il pizzico di sale.
- Mescolare fino a ottenere un impasto morbido e omogeneo.
- Prelevare piccole porzioni di impasto formando delle palline.
- Passare ogni pallina nei cornflakes premendo leggermente per farli aderire.
- Disporre i biscotti su una teglia rivestita con carta forno.
- Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 12-15 minuti.
- Lasciare raffreddare completamente prima di servirli.
- Se desiderato, spolverare con zucchero a velo.
Le rose del deserto al cioccolato sono pronte: croccanti fuori e morbide dentro. Biscotti semplici ma scenografici, perfetti per la colazione, la merenda o per accompagnare una tazza di tè.