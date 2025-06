Non solo Jana e Cruz, un altro tragico addio sconvolgerà i fan de La Promessa

Mediaset sta inserendo tante nuove soap nei palinsesti estivi ma il pubblico non abbandona quelle già in onda. La Promessa continua a collezionare ottimi ascolti nella fascia del preserale di Rete 4 e i telespettatori sono sempre più rapiti dalle (turbolente) vicende della tenuta dei De Lujan. Al palazzo dei marchesi le sorprese non mancano mai, soprattutto quelle negative.

Dalla Spagna non arrivano buone notizie poiché sia Jana Exposito che Cruz Ezquerdo hanno abbandondato la soap. La prima è stata assassinata e la seconda è stata arrestata proprio perché accusata di aver compiuto l’omicidio. Un doppio addio dolorosissimo, che ha spezzato il cuore degli appassionati, ma non l’unico: gli spoiler delle prossime puntate rivelano che un’altra figura cardine della serie è pronta a lasciare il palazzo.

La Promessa, dopo Jana e Cruz un altro addio: lascia per sempre la tenuta?

Un doppio addio che ha segnato una vera svolta nella soap La Promessa. Un punto di non ritorno e l’inizio di un nuovo capitolo. Jana è morta e Cruz è stata rinchiusa in carcere, individuata come la responsabile dell’omicidio. Un omicidio attorno al quale ruotano ancora mille interrogativi, poiché con ogni probabilità la marchesa è davvero innocente come si è sempre professata. A proposito di addii, però, non è ancora finita.

Nelle attuali puntate della soap, un’altra morte ha creato scompiglio nella trama, quella di don Gregorio. Inizialmente era stato accusato Manuel ma Romulo ha deciso di prendersi la colpa e scagionare il marchesino. Il maggiordomo è finito in carcere, ma tornerà alla tenuta, grazie proprio a Manuel che elargirà una ingente somma di denaro al sergente Burdina e riuscirà a corromperlo.

Romulo tornerà così alla tenuta, ma la sua presenza potrebbe avere le ore contante. Gli spoiler spagnoli rivelano che il maggiordomo sarà chiaro con i marchesi e chiederà di riassumere Pia: solo in quel caso resterà al loro servizio e continuerà a svolgere il suo lavoro a La Promessa. Quello del maggiordomo sarà un vero e proprio ultimatum ma non sarà accolto benissimo dai de Lujan, al contrario.

Le anticipazioni rivelano che i marchesi non avranno alcuna intenzione di riammettere la Adarre alla tenuta, nonostante le insistenze di Romulo. Quest’ultimo, pertanto, si vedrà costretto a prendere una decisione molto dolorosa, scegliendo di dare le dimissioni. Una decisione drastica, che spezzerà il cuore del resto della servitù. Nessuno sarà proprio a dire addio allo storico maggiordomo, che nel frattempo troverà lavoro presso un’altra casa. Addio definitivo o Don Romulo tornerà, prima o poi, a La Promessa?