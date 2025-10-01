Non solo basilico | il pesto eoliano è un’esplosione di gusto

Pesto eoliano: non solo basilico ma un mix che spacca per davvero, questo è un condimento dall’esplosione di gusto pazzesca! Non è un semplice sugo, il pesto eoliano è il perfetto mix di sapori che spiazza tutti. Beh per quanto gustoso, credimi, niente a che vedere col classico pesto genovese, qui infatti non c’è solo basilico ma una combo sorprendente che ti fa venire voglia di assaggiarlo a cucchiaiate! È infatti fresco, profumato, cremoso al punto giusto e ha quel tocco in più rispetto al pesto tradizionale, che lo rende davvero irresistibile. Il bello del pesto eoliano, è che si prepara sempre in un attimo, proprio come quello tradizionale. Parliamo infatti sempre di pochi ingredienti ma che messi insieme creano …

Non è un semplice sugo, il pesto eoliano è il perfetto mix di sapori che spiazza tutti. Beh per quanto gustoso, credimi, niente a che vedere col classico pesto genovese, qui infatti non c’è solo basilico ma una combo sorprendente che ti fa venire voglia di assaggiarlo a cucchiaiate! È infatti fresco, profumato, cremoso al punto giusto e ha quel tocco in più rispetto al pesto tradizionale, che lo rende davvero irresistibile.

Il bello del pesto eoliano, è che si prepara sempre in un attimo, proprio come quello tradizionale. Parliamo infatti sempre di pochi ingredienti ma che messi insieme creano un capolavoro. Parliamo di pomodorini dolci, menta fresca, pistacchi, mandorle e capperi, quindi beh, già puoi immaginare che bomba! Pensa che appena lo provi ti chiedi come hai fatto a non scoprirlo prima e poi proprio perché è pure un condimento praticissimo che trasforma anche la pasta più semplice in un capolavoro.

Pesto eoliano: ricetta lampo dal gusto esplosivo!

E allora dai, perché aspettare? Tira fuori gli ingredienti, prepara il frullatore e lasciati travolgere dai profumi del Mediterraneo. Fidati, in 10 minuti avrai un pesto che ti farà innamorare. Allaccia il grembiule quindi e iniziamo subito a preparare insieme, il nostro favoloso pesto eoliano, vedrai che successo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 0 minuti

Ingredienti per il Pesto eoliano

Per 4 persone

300 g di pomodorini

18 g di basilico fresco

3-4 foglie di menta

45 g di pistacchi pelati

45 g di mandorle pelate

1 spicchio di aglio

10 g di capperi dissalati

Come si prepara il Pesto eoliano