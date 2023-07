Non solo attore: il passato di Kivanc Tatlitug, star de “La ragazza e l’ufficiale”. Il talento di cui pochi sanno

Kivanc Tatlitug, attore turco, è noto per aver recitato in diverse serie importanti oltre a essere riconosciuto come uno degli uomini più belli al mondo. Tutto quello che vuoi sapere su di lui.

Classe 1983, luogo di nascita Adana, Kivanc è famoso nel mondo del piccolo schermo. Una delle serie da lui girata è Brave e Beautiful ma ricordiamo anche La Ragazza e L’Ufficiale. Cerchiamo di conoscerlo meglio per scoprire nel dettaglio chi è, cosa fa, la sua carriera e la sua vita privata.

Iniziamo col dire che Kivanc non ha sempre e solo recitato, l’attore, precedentemente ha giocato da professionista a basket oltre che sfilare come modello. Il suo fisico slanciato e atletico gli ha permesso di essere premiato nel 2002 come Miglior Modello del mondo.

Chi è Kıvanc Tatlitug ?

Kıvanc Tatlitug, nato il 27 ottobre 1983 ad Adana sotto il segno dello Scorpione, proviene da una famiglia con radici albanesi. Ha trascorso gran parte della sua vita ad Adana, dove la sua famiglia gestisce una panetteria da oltre 100 anni. Ha studiato al Liceo privato di Yenice Cag, dove si è distinto come un talentuoso giocatore di basket. A causa della malattia di suo padre, la famiglia si è trasferita ad Istanbul per consentire il miglior trattamento possibile.

A Istanbul, Kıvanç Tatlıtuğ ha giocato per vari club come Beşiktaş, Fenerbahçe, Ülkerspor, “Fiskobirlik”, “Guney Sanayi”, “Cukurova Club”, “State Water Works” e “Tarsus American Club” come giocatore professionista di basket under 18. Purtroppo, un infortunio alla gamba ha messo fine al suo sogno di diventare un giocatore di basket. Nel 2013 si è laureato presso l’Università di Istanbul Kultur.

Kıvanc Tatlitug su Instagram

Su Instagram, Kıvanç Tatlıtuğ ha condiviso una foto con sua moglie, una famosa designer turca, e ha quasi tre milioni e mezzo di follower.

Lavoro e Carriera

Kıvanc Tatlitug è un attore, modello ed ex giocatore di basket professionista turco. Fin da bambino, aveva una forte passione per il basket e la recitazione. Attualmente è uno degli attori più pagati in Turchia e ha ricevuto numerosi premi, tra cui tre Golden Butterfly Awards e un Yesilcam Cinema Award. Nel 2002 ha vinto i concorsi di bellezza Best Model Of Turkey e Best Model of the World.

Grazie alla sua partecipazione a diverse serie televisive di successo, come “Menekse e Halil” dal 2007 al 2008, “Ask-i Memnu” dal 2008 al 2010, “Kuzey Guney” dal 2011 al 2013, “La Ragazza e L’ufficiale” nel 2014 e “Cesur Ve Guzel” dal 2016 al 2017, Kıvanç Tatlıtuğ è diventato uno degli attori più talentuosi della Turchia. La sua interpretazione in quest’ultima serie gli ha valso il plauso della critica e il riconoscimento internazionale. Ha anche recitato in “Gumus” nel ruolo di Mehmet Sadoglu e ha doppiato la voce di Ken nella versione turca di “Toy Story 3”.

Vita Sentimentale e Privata

Kıvanc Tatlitug è sposato con Basak Dizer Fransez, una famosa designer turca, dal 20 febbraio 2016 che l’attore ha mostrato pubblicando foto sul suo profilo Instagram.

Prima del matrimonio, ha avuto relazioni con l’attrice francese Florence Eugene nel 2013, Idil Firat nel 2010, Meltem Cumbul dal 2008 al 2010, Sedef Avci dal 2006 al 2008 e Azra Akin dal 2002 al 2012. Considerato un vero e proprio sex symbol in Turchia, Kıvanç Tatlıtuğ è oggetto di desiderio da parte delle donne più belle.

Curiosità

kivancTatlitug ha vinto numerosi premi, tra cui tre Golden Butterfly Awards e uno Yeşilçam Cinema Award. Nel 2002 è stato insignito dei titoli di Best Model of Turkey e Best Model of the World. Ha giocato a basket come professionista a Istanbul, ma ha dovuto smettere a causa di una lussazione alla gamba.