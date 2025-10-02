Non è pizza né focaccia | questa bontà ligure ti manda in tilt

Ma quale focaccia tradizionale o la solita pizza: prova questa focaccia di Recco e svolti la serata, il ripieno cremoso e l’impasto morbido dentro e croccante fuori, fa impazzire!

Focaccia di Recco: ne pizza né focaccia, una bontà ligure che manda in tilt chiunque la prova, ecco i segreti per farla perfetta!

Ti dico la verità, la prima volta che ho assaggiato la focaccia di Recco ho pensato “ma cos’è questa meraviglia?”. Croccante e sottile, ma dentro cremosa e filante come poche cose al mondo. Non è una pizza, non è una focaccia classica ma proprio un’altra storia! Fidati, una volta provata t’innamori al primo morso e non esagero.

Il bello è che servono pochi ingredienti, di quelli che hai quasi sempre in dispensa. Niente lievito, niente attese infinite ma solo farina, acqua, olio e un formaggio che si scioglie caldo meravigliosamente. Ed è proprio questa semplicità a rendere la focaccia di Recco speciale, pochi minuti di lavoro e porti in tavola un capolavoro.

E allora che dici? Ci buttiamo insieme in questa bontà ligure? Allaccia il grembiule, scalda il forno al massimo e preparati, perché in meno di mezz’ora sarai davanti a una teglia che lascerà chiunque senza parole. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 8-9 minuti in forno preriscaldato statico a 250 gradi

Ingredienti per la Focaccia di Recco

2 teglie da 50 cm

1 kg di farina 00

520 ml di acqua a temperatura ambiente

55 ml di olio extravergine d’oliva

18 g di sale

Olio extravergine d’oliva q.b. per base e copertura

1 kg formaggio spalmabile crescenza

Come si prepara la Focaccia di Recco